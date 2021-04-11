Beyoğlu'nda düzenlenen partiye polis baskını: 238 bin lira para cezası kesildi

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nijeryalıların düzenlediği partiye baskın düzenledi. Üst katı kafeterya, alt katı ise gece kulübü şeklinde dizayn edilmiş binada bulunan 30'u yabancı uyruklu 80 kişiye toplam 238 bin lira para cezası kesildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bu gece 03.00'te Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafeteryada parti düzenlendiğini belirledi. Beyoğlu İmrahor Caddesi üzerinde bulunan kafeteryaya giden özel denetim ekipleri, 30 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 102 bin TL, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 50 kişiye ise 136 bin TL olmak üzere toplam 238 bin TL cezai işlem uyguladı. Ayrıca, binanın gündüz kafeterya olarak, gece ise alt katının eğlence mekânı olarak işletildiği tespit edildi. İş yeri sahibinin de aralarında 4 kişi gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürülürken, işletme zabıta tarafından mühürlendi. (DHA)

