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Eğitim

Nijerya'daki intihar saldırısında en az 20 ölü

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Kasım (DHA) - Nijerya'nın kuzeyinde gerçekleşen intihar saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti

21 Kasım 2017 15:45

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Kasım (DHA) - Nijerya\'nın kuzeyinde gerçekleşen intihar saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya\'nın Adamawa eyaletindeki intihar saldırısını, sabah saatlerinde bölgedeki bir camiye giren genç bir çocuk gerçekleştirdi. Nijerya polis sözcüsü Othman Abubakar, genç çocuğun, camiye sabah namazı kılmaya giden insanların arasına karıştığını ve üzerindeki bombaları caminin içine girdikten sonra patlattığını söyledi. Açıklamaya göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Saldırıdan bölgede etkili olan terörist grup Boko Haram\'ın sorumlu olduğu şüphelenilirken, yetkililer bu konuda kesin bir açıklama yapmadı.

 

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