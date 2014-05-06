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Dünya

Nijerya'da 8 kız daha kaçırıldı

Geçen ay 200'den fazla kız öğrencinin kaçırıldığı Nijerya'da 12 - 15 yaşları arasında sekiz kız öğrenci daha radikal İslamcı Boko Haram örgütü tarafından kaçırıldı

06 Mayıs 2014 23:00

Nisan ayında ay 200'den fazla kız öğrencinin kaçırıldığı Nijerya'da sekiz kız öğrenci daha radikal İslamcı Boko Haram örgütüne mensup oldukları düşünülen kişiler tarafından kaçırıldı. Son kaçırılma olayı pazar akşamı Borno Eyaleti'ndeki Warabe Eyaleti’nde gerçekleşti.  Kaçırılan kızlar 12 - 15 yaşları arasında.  230’dan fazla kız öğrenci üç hafta önce Borno Eyaleti'ndeki okullarından kaçırılmışlardı. 

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kız öğrencilerin kaçırılmasını radikal İslamcı Boko Haram örgütü üstlenmiş ve kızları köle olarak satacaklarını açıklamıştı. 2009 yılından bu yana Boko Haram örgütünün silahlı eylemlerinde binlerce kişi öldü. 

 

Bölgede Boko Haram etkin 

 

Başkent Abuja'daki BBC Muhabiri Mansur Liman, son kaçırma olaylarının gerçekleştiği Warabe çevresindeki bölgenin Boko Haram'ın kalelerinden biri olduğunu söyledi. 

İki kamyonla olay yerine gelen silahlı kişilerin köydeki hayvanlara ve gıda ürünlerine de el koyduğu belirtiliyor. 

Liman, bölgede haberleşme olanaklarının zayıf olduğunu bu yüzden bu tip haberlerin yayılmasının birkaç gün aldığını belirtiyor. 

Köy Sambisa ormanına da yakın bir mevkide. Kaçırılan kalabalık grubun bu ormana götürüldüğü düşünülüyor. 

 

Yerleri tespit edilemedi 

 

Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, kaçırılan 200'ü aşkın kız çocuğunun nereye götürüldüğünü henüz tespit edemediklerini söylemişti. 

Boko Haram 'Batı eğitimi haramdır' anlamına geliyor. Boko Haram, bu yıl ülkenin kuzey doğusundaki üç eyalette düzenlediği saldırılarla 1500'den fazla kişinin ölümüne neden oldu. Nijerya ordusu ile Boko Haram arasında çatışmalar dört yıldır devam ediyor. 

ABD, Nijerya'da radikal İslamcı militan Boko Haram örgütü tarafından kaçırılan 200'ün üzerinde kız öğrencinin kurtarılması için yardım önerisinde bulunmuş, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, kaçırma olayının "öfkeyle karşılandığı" belirtilerek, ABD'nin kurtarma çalışmalarında yardıma hazır olduğu ifade edilmişti. 

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