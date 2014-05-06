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Dünya
Deutsche Welle

Nijerya'da kaçırılan kızlar için ABD devrede

ABD yönetimi, Nijerya'da İslamcı militanlar tarafından kaçırılan kızlar için harekete geçti.

06 Mayıs 2014 15:05

230'dan fazla kız öğrenci 14 Nisan'da Borno Eyaleti'ndeki okullarından kaçırılmıştı.
Radikal İslamcı Boko Haram örgütü lideri Ebubekir Şekau, "Kızlarınızı ben kaçırdım.
Onları pazarda satacağım" açıklamasında bulunmuştu. Şekau, eylemin gerekçesini
anlatırken "Batılı tarzda öğretime son verilmesi gerektiğini söylemiştim. Kızlar, okulu
bırakıp evlenmelisiniz" diye tehdit etmişti.

CNN televizyonuna açıklama yapan bir ABD'li yetkili, "kaçırma olayıyla bağlantılı
olabilecek her türlü istihbaratı Nijeryalı yetkililerle paylaşacaklarını" söyledi. Yetkili,
"Konuyla diplomatik ve askeri çerçevede de ilgileneceğiz. Ancak bölgeye asker
gönderilmesi öngörülmüyor" dedi. Bu kapsamda muhtemel bir kurtarma operasyonuna
katılımın da gündeme gelebileceği kaydedildi.

Boko Haram örgütü yaklaşık 5 yıldır Nijerya'nın kuzeyinde bir İslam devleti kurma
hedefi güdüyor. Örgütün polis, ordu, idari makamlar, okul ve kiliselere düzenlediği
saldırılarda 2009'dan bu yana 6 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

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