Nijerya'da kaçırılan kızlar için ABD devrede

230'dan fazla kız öğrenci 14 Nisan'da Borno Eyaleti'ndeki okullarından kaçırılmıştı.

Radikal İslamcı Boko Haram örgütü lideri Ebubekir Şekau, "Kızlarınızı ben kaçırdım.

Onları pazarda satacağım" açıklamasında bulunmuştu. Şekau, eylemin gerekçesini

anlatırken "Batılı tarzda öğretime son verilmesi gerektiğini söylemiştim. Kızlar, okulu

bırakıp evlenmelisiniz" diye tehdit etmişti.

CNN televizyonuna açıklama yapan bir ABD'li yetkili, "kaçırma olayıyla bağlantılı

olabilecek her türlü istihbaratı Nijeryalı yetkililerle paylaşacaklarını" söyledi. Yetkili,

"Konuyla diplomatik ve askeri çerçevede de ilgileneceğiz. Ancak bölgeye asker

gönderilmesi öngörülmüyor" dedi. Bu kapsamda muhtemel bir kurtarma operasyonuna

katılımın da gündeme gelebileceği kaydedildi.

Boko Haram örgütü yaklaşık 5 yıldır Nijerya'nın kuzeyinde bir İslam devleti kurma

hedefi güdüyor. Örgütün polis, ordu, idari makamlar, okul ve kiliselere düzenlediği

saldırılarda 2009'dan bu yana 6 binden fazla kişi hayatını kaybetti.