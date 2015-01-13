Nijerya hükümeti: Boko Haram saldırılarında ölü sayısı 2 bin değil 150

Nijerya hükümetinin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, radikal İslamcı Boko Haram örgütünün ülkenin kuzeydoğusundaki Baga kentine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 150'den fazla olmadığını söyledi. Açıklamada, ölenler arasında çok sayıda militan da olduğu ifade edildi. Bölgedeki yerel yetkililer ise geçen hafta ölü sayısının 2 bini bulduğunu söylemişlerdi.

BBC Türkçe’deki habere göre, Borno eyaletine bağlı kente saldıran Boko Haram'ın, askerlerin direnişiyle karşılaştığı da ifade edildi.

Savunma Bakanlığı, yerel yetkililerin açıklamaları için "Spekülasyon ve varsayımlardan ibaret" dedi ve sayıları ‘abartılı’ olarak yorumladı.

Nijerya hükümeti, daha önce de Boko Haram tehdidini olduğundan daha küçük göstermek için ölü sayılarını düşük göstermekle suçlandı.

Hükümet güçlerinin Baga ve çevresinde düzeni yeniden tesis etmek için gerekli tedbirleri aldığını da vurgulayan Savunma Bakanlığı açıklamasında, ne tür önlemler alındığı konusundaysa detay verilmedi.

'Yardıma gelen yok'

Nijerya'daki Katolik Hristiyan bir başpiskopos dün, Boko Haram tehdidinin Batılı ülkeler tarafından görmezden gelindiğini söylemişti.

Başpiskopos Ignatius Kaigama, "Son saldırılar Nijerya ordusunun tek başına Boko Haram'a karşı etkin bir mücadele yürütemediğini gösteriyor. Yaşananlar dayanılmaz bir trajedi. Tüm Nijerya bu acıyı yaşıyor. Ancak görünen o ki bizim yardımımıza gelen yok" diye konuştu.

Özellikle 2014'te saldırılarını artıran Boko Haram örgütü, Nijerya'nın kuzeydoğusunda bir ‘İslam devleti’ kurmak istediğini belirtiyor. Örgüt, ülkenin kuzeydoğusunda birçok kent ve köyü kontrolü altına almış durumda.

Geçen yıl çatışmalar yüzünden 1,5 milyon insan göç etmek zorunda kaldı, 2 binden fazla kişi ise öldürüldü.

Kamerun: 143 militan öldürüldü

Öte yandan, Nijerya-Kamerun sınırında çıkan çatışmalarda Kamerun askerlerinin 143 Boko Haram militanını öldürdüğü bildirildi.

Kamerun İstihbarat Bakanı Issa Tchiroma Bakar, beş saat süren çatışmalarda bir Kamerun askerinin öldüğünü, dört askerin ise yaralandığını belirtti.

Boko Haram yakın zamanda Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya'ya tehditler içeren bir videoyu sosyal medyada paylaşmıştı.



