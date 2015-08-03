Nihat Zeybekci: CHP ucuz, çok ucuz yaklaşım ve tavırlar içerisinde

Koalisyon görüşmeleri konusunda CHP'yi samimiyetsiz bulduğunu Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Kurumsal anlamda AK Parti ile koalisyon görüşmelerinde bulunurken, öbür taraftan milletvekillerimi kontrol edemiyorum diyorsa açıkça söylemeli CHP, bir taraftan koalisyon görüşmeleri devam ederken, arka kapıdan koşarak siyasi rant toplama peşinde" dedi.

AKP Denizli İl Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Ekonomi Bakanı Zeybekci, son günlerde yaşanan saldırılarla ilgili olarak, "Terör olayları en çok kimin tarafından kullanıldı. Kimler tarafından bu silahlı süreç tırmandırıldı. Türkiye'de kimin tarafından şehitlerin gelmesi kullanıldı, tarafı bellidir. PKK tarafından kullanılmıştır. PKK veya PKK'ya bağlı çalışan ahtapotun diğer kolları tarafından kullanılmıştır. Türkiye olarak yaklaşık 35 yıldan buyana terörle mücadele etmekte. Asıl konu ahtapotun kafasını görmektir. PKK terör örgütü de ahtapotun kollarından biridir. Türkiye'nin geldiğimiz bu noktada, Türkiye nereye kadar gelmişti. Yüzde 7 bin faizlerden yüzde 4 noktalara gelen bir faiz dönemi yaşamaya başlamıştı. Türkiye 2008'de global krizin başladığı o dönemde dünya ekonomileri yerle bir olurken, Türkiye 2013'de IMF'ye ödedi. Bunlar gerçekten bir devrimdi. Türkiye'nin bu yükselişiyle birlikte dünya coğrafyasında Orta Doğu veya Avrasya coğrafyasını değiştirecek projeler konuşmaya başlamıştı. İstanbul kanal projesi, tüp geçitler, köprüler, marmaray, hızlı trenler, Edirne Kars Demiryolu hattı, otoyol hatları ve düşünün Türkiye öyle bir noktaya geldi ki, Suriye ile ilgili ortaya çıkan birlikte hareket etme kabiliyeti, ortaya çıkan iklim ve ortamı tersine çevirdi. Böyle bir dönemi yaşıyoruz. Bu olayların arkasında kimin olduğunu tarif etmeye çalışırken, ahtapotun kollarından biridir PKK. Onun için bunun dışında ahtapotu görme anlamında söylüyorum" ifadelerini kullandı.

'CHP ve MHP ile görüşmelerimizi

koalisyon yönünde devam ediyor'

Türkiye'deki ekonomik büyüyüşünün bazı ülkeleri rahatsız ettiğini iddia eden Zeybekci, açıklamalarına şöyle devam etti:

"İstanbul'da dünyanın en büyük hava alanlarından birisi inşa edilirken, bu hava alanından kimler olumsuz etkileniyor diye bakmak lazım. Hiçbir ülkeyi suçlamıyorum. Dünyada her ülke kendi menfaatlerini savunur. Ama bu hava alanı kimi rahatsız eder. Türkiye Kanal İstanbul projesi devreye girdiği zaman boğazlar ne hale gelir, Montrö Anlaşması ne hale gelir. Buna bakmak lazım. Onun için bunları yaşayacağımızı bile bile Türkiye bazı adımlar atıyorsa, bunlara hazırlıklı olmamız lazım."

Bakan Zeybekçi, partisi AKP'nin yürütttüğü koalisyon görüşmeleriyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"AK Parti olarak net bir şekilde dedi ki, 'HDP'nin bu söylemlerinden sonra HDP ile koalisyon görüşmeleri içerisinde olmayacağımızı' ilk adımdan itibaren söyledik. Söylemlerini değiştirmediği sürece, net bir şekilde tarafını belli etmediği sürece, demokrasi milli idare konusunda tarafını belli etmediği sürece, terör örgütü PKK'ya sırtını yaslamadığını söylediği sürece, bizim onlarda öyle bir görüşme içerisinde olmayacağımızı söyledik. Diğer iki parti CHP ve MHP ile görüşmelerimizi koalisyon yönünde devam ediyor. CHP ile çok daha kurumsal bir şekilde görüşmelerimize devam ediyoruz. MHP ile farklı şekilde devam ettiriliyor."

'CHP'nin koalisyon konusundaki samimiyetiyle ilgili hep bir şüphe içerisinde oldum'

"Nihat Zeybekci olarak görüşüm bu görüş bana aittir. CHP'nin bu konudaki samimiyetiyle ilgili hep bir şüphe içerisinde oldum. Ben oldum daha doğrusu. Kurumsal anlamda AK Parti ile koalisyon görüşmelerinde bulunurken, öbür taraftan milletvekillerimi kontrol edemiyorum diyorsa açıkça söylemeli CHP, bir taraftan koalisyon görüşmeleri devam ederken, arka kapıdan koşarak siyasi rant toplama peşinde. 'Ben buldum, ben yaptım, ben söyledim, ben dedim, ben teklif verdim' gibi ucuz hakikatken çok ucuz popülist demek bile fazla olur diye düşündüğüm yaklaşımlar ve tavır içerisinde olmak niyetlerini açıkça ortaya koyuyor."

Koalisyon görüşmelerinin başarısız olması halinde erken seçim konusunun gündeme geleceğini ve bunun ülke ekonomisine zarar vermeyeceğini belirten Zeybekci, "Eğer koalisyon görüşmeleri başarısız olursa. Bugün yine büyük basın organlarının internet bölümlerinde gördüğüm kadarıyla 'Yine felaket telalığı, yine afet cığırtkanlığı, yine kaos pazarlamaları görüceğiz' gibi söylemler var. İşte derhal koalisyon, hatta şununla, şu kursun, yoksa yaklaşan dalgalar var. Ekonomik istikrarsızlık var. Yoksa kaos, yoksa kriz geliyor, ülke darmadağın olur, tuzla buz olur gibi söylemler var. Şunu unutmasınlar.Türkiye'de Türk özel sektörünün çok güçlü olduğu bir ekonomi yapısı var. Türkiye'de seçime yönelik bir alternatif ortaya çıkarsa, ekonominin devasal çarkları kendiliğinden dönmeye devam ediyor. Özel sektör Türkiye üretmeye devam ediyor. Türkiye yine 40 milyon turisti ağırlamaya devam ediyor. İhracat anlamında 160 milyar dolar'lık ihracatı gerçekleştirmeye devam ediyor. Türkiye ithalat yapmaya devam ediyor. Bankacılık sistemi 25 ülkenin sisteminden daha iyi olmaya devam ediyor. Bugün enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon olumlu yönde seyrine devam ediyor. Cari açık tarihi bir iyileşmeye devam ediyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı çok iyi bir dengeye gidiyor. İstihdamda işsizlikte pozitif yönde iyileşmeye devam ediyor. Bütün bunlar böyle olmaya devam edecek. Onun için kimse endişe etmesin. Koalisyon hükümeti kurulmazsa, Türkiyeseçime giderse, Türkiye ekonomisi bunu çok başarılı bir şekilde yerine getirebilir" dedi.

'2016'yı 2023 sürecini kaybetmektense,

2015'te bir daha millete gitmek daha faydalıdır'

Erken seçimin ekonomi üzerine etkileriyle de ilgili konuşan Bakan Zeybekçi, şunları söyledi:

"Ekonomi seçimleri sevmez ama seçimler gereklidir. Seçimler demokrasinin farzıdır, ama sıksız seçimi, ekonomi genelde pek hoşlanmaz. Ama bizim ekonomimiz o kadar güçlüdür ki, erken seçimi ben bir tehdit olarak görmüyorum. Şuna söyleyenler olabilir, '2015'i kaybede biliriz.' Kaybetmekten kasıtları ne ona bakmak lazım. Türkiye 2015'te büyümeye devam edecek. İşsizlik rakamı düşecek, cari açığı düşecek. Dünyadaki ekonomilerden daha iyi bir performans ortaya koyacak. Ama Türkiye 2015'te istediği rakamları hedefleri biraz altında yakalayacaksa ve 2015'teki kaybetmek buysa, 2016'yı 2023 sürecini kaybetmektense, 2015'te bir daha millete gitmenin fayda getireceğini sağlık getireceğin inanıyorum" dedi.