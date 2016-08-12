Nihat Kazanhan’ın avukatları: Bize çocuk öldüren polisler lazım değil, cezasızlık politikası son bulsun

Cizre’de 14 Ocak 2015 tarihinde öldürülen 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'a ilişkin 1'i tutuklu 5 polisin yargılandığı davanın 8. duruşması Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kazanhan ailesinin avukatı Rojhat Dilsiz, "Sanıkların 'biz tutuklanacağımızı düşünmüyorduk' diye ifadeleri var. Bu güven nereden geliyor" diye sordu.

Ailenin avukatları ‘cezasızlık politikasını’ son bulmasını isteyerek, “Bize çocuk öldüren polis lazım değil. Bu kişilerin polislikten atılması gerekiyor” dedi. Türkiye’de adalet için cezasızlığın son bulmasını isteyen avukatlar, “Bir vatandaşı nasıl yargılıyorsanız bir kamu görevlisini de öyle yargılamalısınız. Bu kasten adam öldürmektir” dedi. Sanık polisin tutukluluğunun devamına karar verilen dava 23 Eylül’e ertelendi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Ocak 2015 günü açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ın ölümüne ilişkin süren yargılamanın 8'inci duruşması bugün Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada 1'i tutuklu 5 sanık polis yargılanıyor.

Gündem Çocuk Derneği, Uluslararası Af Örgütü, Diyarbakır ve Şırnak Barosu'ndan temsilciler davayı takip edtti.

Sanık polisin avukatına tepki gösteren Kazanhan ailesinin avukatı Rojhat Dilsiz, "Meslektaşım sanki mağdur olan 12 yaşındaki bir çocuk ve ailesi değilmiş de 18 aydır tutuklu olan müvekkiliymiş gibi konuşuyor" dedi. Dilsiz, "Sanıkların 'biz tutuklanacağımızı düşünmüyorduk' diye ifadeleri var. Bu güven nereden geliyor" diye sordu.

Sanık M.N.G.’nin avukatının müvekkilinin olay sırasında Nihat Kazanhan’a uzaklığının menzil dışında olduğunu iddia etti.

M.N.G. Kazanhan'ı öldüren silahı kullandığı için tutuklu yargılanıyor, diğer polis memurları ise tanık oldukları bir suçu bildirmemekle tutuksuz yargılanıyorlar.

Bu iddia üzerine Kazanhan Ailesi’nin avukatlarından Rojhat Dilsiz söz aldı ve cinayet sonrası İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı tevdi raporunu hatırlattı: “Müfettişler sanığın hedef gözeterek ateş ettiğini belirtmiştir”.

Dilsiz aynı zamanda “Sanıkların ‘biz tutuklanacağımızı düşünmüyorduk’ dediklerini hatırlatarak Bu güven nereden geliyor,” diye sordu.

Kazanhan ailesi avukatlarından Ahmet Özmen de “Türkiye’deki adalet için, yargı için en temel sorunlardan bir tanesi cezasızlıktır” dedi.

Baro avukatları “FETÖ soruşturması ile ortaya çıkacak”

Davaya müdahil baro avukatları ise Kazanhan’ın öldürülmesinin toplumda infial yaratmaya ve barışa yönelik taleplerin bastırılmasına yönelik bir eylem olduğunu belirtti. Avukatlar FETÖ çatı iddianamesinde toplumsal karışıklık yaratmaya yönelik eylemler planlandığı ve gerçekleştirildiğine dair bilgilerin olduğu hatırlattılar:

“FETÖ soruşturması yapıldığında eylemin bilerek ve karışıklık için yapıldığının ortaya çıkacağını düşünüyoruz.”

Avukatlar bu şüphelerini ve o gün yapılan eylemin planlı olduğunu “Toplumsal olaylarda 2006’dan beri kullanılmayan bir silahı bilerek ve yasadışı kullanılmıştır” diyerek gerekçelendirdiler. Avukatlar polislerin bu silahı o gün yanlarına alarak planlı ve örgütlü davranış içinde olduklarını gösterdiklerini öne sürdüler.

“Müvekkilim bu önemli dönemde görev yapamıyor”

Sanık M.N.G.’nin avukatı ise "kasıt olmadığı" ve müvekkilinin bu önemli dönemde görevini yerine getiremediği gerekçesiyle tahliye istedi.

Mahkeme tahliye talebine olumsuz yanıt verdi ve tutukluluğun devamına karar vererek davanın 23 Eylül gününe kadar ara verdi. 23 Eylül günü savcı mütalaa verecek.