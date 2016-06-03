Nihat Kazanhan davası tanığı: Hedef alınarak vuruldu!

Cizre’de polisin ateş etmesi sonucu 12 yaşındayken hayatını kaybeden Nihat Kazanhan’ın öldürülmesine ilişkin davanın yedinci duruşması görüldü. Davada, tanık İdris Sayaca, polisin çocukları doğrudan hedef alacak şekilde 3-4 el ateş ettiğini söyledi. Duruşma 12 Ağustos’a ertelendi.

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 14 Ocak 2015 günü polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ın ölümüne ilişkin davanın yedinci duruşması Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Sanık polis memuru Mehmet Nuri Baki Göçmez’nin tutuklu bulunduğu Ankara Elmadağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılırken, tutuksuz yargılanan diğer sanık polisler U. Gürcan Turak ve Oğuzhan Çalışkan ise Mardin Kadastro Mahkemesi SEGBİS salonundan duruşmaya katıldı.

Sanıkların getirilmediği duruşma salonunda sadece Kazanhan’ın ailesi ile Ankara, Diyarbakır ve Şırnak barolarını temsilen avukatlar hazır bulundu. Duruşmada cinayetin işlendiği yerin yakınında yer alan bir mobilya dükkânında çalışan görgü tanıkları İdris Sayaca ve Fırat Sayaca, Mersin Adliyesi’nden yine SEGBİS sistemiyle bağlandıkları duruşmada dinlendi.

Görgü tanığı: Polis 3-4 el ateş etti

Görgü tanıklarından ilk olarak İdris Sayaca, anlatımlarında o gün İpek Yolu’nun karşısında 3 polisin durduğunu, çocukların taş atmasıyla beraber ortada duran polisin ‘yeter lan’ dedikten sonra arabadan silah getirdiğini ve çocukları doğrudan hedef alacak şekilde 3-4 el ateş ettiğini söyledi.

Sayaca, söz konusu polisin ateş ederek Kazanhan’ı vurması sonrası yanında bulunan arkadaşının ‘Ne yaptın? Çocuğu öldürdün’ diyerek silahı ateşleyen polisi bulundukları noktadan götürmeye çalıştığını anlattı.

Diğer görgü tanığı Fırat Sayaca da, polisin Kazanhan’ı vurmasından sonra olay yerine yüzü kapalı bir özel harekâtçının geldiğini ve bir şeyler topladığını anlattı.

Tutukluluk halinin devamını istendi

Kayıt altına alınan bu tanık anlatımlarının ardından söz alan Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan Elçi, tanık beyanları ve toplanan delillerin mahiyetine göre sanık Mehmet Nuri Baki Göçmez’nin ‘kasten adam öldürme’ eyleminden ceza alacağını öngörülerek olay yerindeki delillerin karartılmasına dönük çaba gösterildiğini ifade etti. Av. Elçi, daha önceki savunmalarının dikkate alınarak zanlı polisin tutukluluk halinin devamını istedi.

“Eksik mühimmat olarak tam teslim edilmiş”

Kazanhan’ın avukatı Rojhat Dilsiz ise, tanık Emniyet Müdürü’nün olay sonrasında Eray komiser ve Mehmet Kavalcı’nın içinde bulunduğu bir ekibi görevlendirdiğini, fakat raporlara olay yerine hiçbir ekibin olmadığının yazıldığını söyledi. Av. Dilsiz ayrıca, olarak gösterildiğini belirterek, sanığın tutuklu olarak yargılanmasını istediklerini söyledi.

Ankara Barosu adına konuşan avukat Hasan Erdoğan ise, davanın kamu vicdanı nezdinde önem arz ettiğini, bu nedenle tutuksuz yargılanan kamu görevlilerinin de tutuklu olarak yargılanması gerektiğini belirterek, “Biz gerçek faillerin ortaya çıkarılıp cezalandırılmasını istiyoruz. Sanığın tutukluluk halinin de aynen devam etmesini istiyoruz” dedi.

Baba Kazanhan: Biz adalet istiyoruz

Avukatların taleplerinin alınması sonrası mahkeme heyetinden söz isteyen baba Ali Kazanhan da “Biz adalet istiyoruz, her şey ortadadır. Allah o katilin cezasını versin. O yüreğimizi yaktı. Adalet yerini bulsun, katil en büyük cezayı alsın” dedi.

Sanık polis: Çocuklara dönük bir kinim yok

Savunması alınan zanlı polis Mehmet Nurbaki Göçmez ise savunmasında devlet görevlisi olduğunu belirterek, uluslararası İpek Yolu’nun o dönem Cizre giriş yapılan tek karayolu olması nedeniyle hassasiyetlerinin arttığını söyledi.

Çocuklara dönük bir kinlerinin olmadığını söyleyen sanık polis, kaçma şüphesi olmadığını, devlet görevlisi olması sebebiyle tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi.

Alınan talepler ve dinlenen savunmanın ardından duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, daha sonra ara kararlarını açıkladı. Heyet, Ankara Jandarma Kriminal Laboratuarına yazı yazılarak olayda kullanılan silahın etkili menzilinin belirlenmesi, Adli Tıp Kurumu’ndan (ATK) olay görüntülerinde oynama olup olmadığının incelenmesinin sorulmasının beklenmesi ile beraber sanık polisin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, bir sonraki duruşma tarihini ise 12 Ağustos belirledi.

Ne olmuştu?

12 yaşındaki Nihat Kazanhan Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Ocak 2015 günü polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kazanhan’ın ölümünden bir gün sonra, 15 Ocak’ta İçişleri Bakanı’ndan bilgi aldığını ve Kazanhan’ın ölümünde emniyet görevlilerinin herhangi bir sorumluluğu olmadığını açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı’ndan 20 Ocak’ta yapılan yazılı açıklamada ise “Bazı güvenlik görevlileri kusurlu olabilir” denilmişti. Kazanhan’la ilgili yürütülen soruşturmaya savcılık tarafından gizlilik kararı konulmuştu. Kazanhan’ın öldürülmesi ile ilgili 28 Ocak’ta görüntülerin ortaya çıkmasından sonra 29 Ocak’ta Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olay günü görev yapan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube’sinde görevli polis memuru H.V. şüpheli olarak gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Olay yerindeki boş mermi kovanlarının tutuklanan polisin üzerinde zimmetli olan av tüfeğine ait olduğu belirlenmişti.

Malatya Cezaevi’ne gönderilen H.V. daha sonra olayla ilgili Cizre Cumhuriyet Savcısı ve Cizre Sulh Ceza Mahkemesi’ne verdiği ifadesinde M.N.G. adındaki polisin yaptığını söyleyince tahliye edildi. H.V.’nin ifadesinde Nihat Kazanhan’a ateş ederek öldürdüğünü öne sürdüğü özel harekat polisi M.N.G. ise Ankara’da tutuklandı.

Kazanhan’ın polis ateşiyle öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması Cizre Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 Mayıs’ta görülmüştü. Davada dördü tutuksuz, biri tutuklu beş polis yargılanıyor.

Cizre’de 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ın polislerce öldürülmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı’na maddi ve manevi tazminat davası açılmıştı.

Nihat Kazanhan davasının 7. duruşması yarın Cizre'de