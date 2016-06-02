Nihat Kazanhan davasının 7. duruşması yarın Cizre'de

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Ocak 2015’te polis kurşunuyla öldürülen Nihat Kazanhan davasının 7. duruşması yarın Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 8 Nisan’da görülen duruşmada hazırlanan bilirkişi raporunda atış yönü itibariyle Nihat’ın kafasına isabet eden cismin yerden sekmiş olabileceği değerlendirmesi tepki toplamıştı. Kazanhan ailesinin avukatı Rojhat Dilsiz, mahkeme fişeğin giriş yönü ve isabet ‘iz’ yönüyle yeniden düzenlemesini istediği rapor ve 3D tamamlanmadığını söyledi. Dilsiz, “Bu duruşmadan beklediğimiz tek şey tutuklu polis Mehmet Nurbaki Göçmez’in tahliye edilmemesidir” dedi.

Nihat Kazanhan’ı öldüren polis memuru Mehmet Nurbaki Göçmez, ‘olası kastla nitelikli öldürme’ suçundan, diğer 4 sanık polis memuru ise ‘kamu görevlisinin suçunu bildirmeme’ suçundan yargılanıyor. Dosyada, zırhlı araçtan çekilmiş olan, polisin bölgeye gaz bombası attığı sırada gaz Kazanhan’ın başından vurulduğunu gösteren görüntüler bulunuyor.

Davanın 12 Şubat 2016’da görülmesi planlanan 5. duruşması Cizre’de o dönem devam eden sokağa çıkma yasakları sebebiyle görülememişti. 8 Nisan’da görülen duruşmada ise Kazanhan Ailesi’nin avukatları sanık polis Mehmet Nurbaki Göçmez’in tutukluluk halinin devamını, tutuksuz yargılanan diğer polislerin ise tutuklanmasını talep etmişti. Tutuksuz sanıkların tutuklanması talebi reddedilmişti.

Mahkeme Nihat Kazanhan’ın kafasına isabet eden fişeğin giriş yönü ve isabet “iz” yönüyle rapor düzenlenmesi için dosyanın ATK’ye gönderilmesine ve dosya kapsamındaki otopsi raporu, bilirkişi raporu ve beyanlar dikkate alınarak 3D canlandırma yapılmak suretiyle rapor düzenlenmesinin istenmesine karar vermişti. Ancak Kazanhan ailesinin avukatı Şırnak Barosu’ndan Rojhat Dilsiz, yeniden düzenlenmesi istenen bilirkişi raporu ile 3D canlandırmanın tamamlanmadığını söyledi. Dilsiz, “Bu duruşmadan Bu duruşmadan beklediğimiz tek şey tutuklu polis Mehmet Nurbaki Sönmez’in tahliye edilmemesidir” diye konuştu.

Ne olmuştu?

12 yaşındaki Nihat Kazanhan Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Ocak 2015’te polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Kazanhan’ın ölümünde polisin sorumluluğu olmadığını iddia etmiş ancak kısa süre sonra Nihat’ın polislerce öldürüldüğüne dair polis kamerası görüntüleri basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmıştı. Olay günü görev yapan özel harekat polislerinden H.V. Kazanhan’ın ölümünden sorumlu tutularak 29 Ocak’ta Mardin’de tutuklandı. Aynı polis daha sonra olayla ilgili Cizre Cumhuriyet Savcısı ve Cizre Sulh Ceza Mahkemesi’ne verdiği ifadede Nihat’ı bir başka polisin vurduğunu söyleyince tahliye edildi.

Suçlanan diğer polis memuru Mehmet Nurbaki Göçmez tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Nihat vurulurken olay yerinde bulunan ve tutuklanıp serbest bırakılan polis ve diğer üç polis memuru hakkında da Cizre Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘kamu görevlisinin suçu bildirmeme’ suçuyla dava açıldı. Ancak Nihat’ın avukatları bu karara itiraz etti ve itiraz kabul edilerek olayla ilgili suçlanan ilk polis memurunun da “kasten insan öldürme”den yargılanmasına karar verildi.

Sanık polisler savunmalarında ağızbirliği edercesine avukatların sorularına; bir çocuğun ölümüyle ilgili “Bilmiyorum, hatırlamıyorum, görmedim” yanıtları vermişlerdi.

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