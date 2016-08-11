Nihat Kazanhan davasının 8. duruşması yarın Cizre'de

Cizre’de 14 Ocak 2015 tarihinde öldürülen 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'a ilişkin 1'i tutuklu 5 polisin yargılandığı davanın 8. duruşması yarın Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Ocak 2015 günü açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ın ölümüne ilişkin süren yargılamanın 8'inci duruşması yarın devam edilecek. Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00'da görülecek davada 1'i tutuklu 5 sanık polis yargılanıyor.



Cizre Postası'nda yer alan habere göre, görülecek duruşma öncesi Kazanhan ailesi avukatı Filiz Ölmez, yargılamanın bugüne kadar ki seyri ve çıkmasını bekledikleri karar hakkında konuştu.

Cinayete dair hazırlanan Adli Tıp raporunun da bugüne kadar ki beyanlarını doğruladığını belirten Ölmez, yarın ki duruşmaya yönelik beklentilerini "Çocuğa yönelik işlenmiş bu suçun biz FETÖ örgütüyle bir bağı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü en baştan beri bu suçları işleyen karanlık bir güç vardı. Bir an evvel sanığın caza alması ve onunla beraber bu suça ortak olan herkesin cezalandırılması talebimizdir" sözleriyle ifade etti.



Ölmez, yargılamanın adaletle sonuçlanması halinde verilecek kararın Türkiye'de emsal olabileceğini ve çocukların öldürülmesinin önünü kapatabileceğini de söyledi.

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Ne olmuştu?

12 yaşındaki Nihat Kazanhan Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Ocak 2015’te polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Kazanhan’ın ölümünde polisin sorumluluğu olmadığını iddia etmiş ancak kısa süre sonra Nihat’ın polislerce öldürüldüğüne dair polis kamerası görüntüleri basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmıştı. Olay günü görev yapan özel harekat polislerinden H.V. Kazanhan’ın ölümünden sorumlu tutularak 29 Ocak’ta Mardin’de tutuklandı. Aynı polis daha sonra olayla ilgili Cizre Cumhuriyet Savcısı ve Cizre Sulh Ceza Mahkemesi’ne verdiği ifadede Nihat’ı bir başka polisin vurduğunu söyleyince tahliye edildi.

Suçlanan diğer polis memuru Mehmet Nurbaki Göçmez tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Nihat vurulurken olay yerinde bulunan ve tutuklanıp serbest bırakılan polis ve diğer üç polis memuru hakkında da Cizre Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘kamu görevlisinin suçu bildirmeme’ suçuyla dava açıldı. Ancak Nihat’ın avukatları bu karara itiraz etti ve itiraz kabul edilerek olayla ilgili suçlanan ilk polis memurunun da “kasten insan öldürme”den yargılanmasına karar verildi.

Sanık polisler savunmalarında ağızbirliği edercesine avukatların sorularına; bir çocuğun ölümüyle ilgili “Bilmiyorum, hatırlamıyorum, görmedim” yanıtları vermişlerdi.

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