Nihat Kahveci'den Arda Turan'a: Bırakmayı da bilmek lazım

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin son dakikalarında oyuna giren Arda Turan'a seslenerek "Arda artık çok zorlama, futbolu bırak. Futbol da seni bıraktı zaten. Görüntü bu" dedi.

NutSpor YouTube kanalında ‘Gol makinası’ programında Nihat Kahveci derbiyi değerlendirdi.

Arda Turan'ın performansı ve görüntüsünü değerlendiren Nihat Kahveci, "Arda Turan’a da çok haksızlık etmeyelim. Çok sevdiğim bir kardeşimdir. Türkiye’nin en değerli oyuncularından biridir. Yaptıkları da ortada. Arda artık çok zorlama, futbolu bırak. Futbol da seni bıraktı zaten. Görüntü bu. Sakatlıklar sonrası dönüyorsun ama beklenen Arda değilsin. Bazen bırakmak, bırakmamaktan daha iyidir. O kadar çok eleştiri alıyor ki, bırakması onun hayrına. Ruh halini de iyi görmüyorum. Mutsuz bir Arda performans veremez. Barcelona’da hat-trick yapmış, Atletico Madrid’de banko oynamış Arda derbide 83.dakikada oyuna giriyor. Ben, Beşiktaş dönemimde elimden geleni yapmaya çalıştım, sakatlıklar sonrası ‘Bırakıyorum’ dedim ve bıraktım. Bırakmayı da bilmek lazım" diye konuştu.

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