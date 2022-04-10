Arda Turan’ın derbideki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu!
Fenerbahçe derbisinin son 10 dakikasında oyuna giren Arda Turan'ın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
10 Nisan 2022 23:20
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Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray’ı 2-0 devirdi… Oldukça etkisiz bir futbol ortaya koyan Galatasaray’da eleştirilerin hedefi haline gelen teknik direktör Domenec Torrent’in Arda Turan hamlesi de gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.
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Uzun bir süre sonra takıma dönen ve Fenerbahçe kafilesinde yer alan Arda Turan, 84. dakikada Kadıköy’de Gomis’in yerine oyuna girdi. 35 yaşındaki Arda Turan’ın kilo almış ve sakalları beyazlamış görüntüsü sosyal medyada gündeme oturdu. Bu sezon sadece 4 maçta sadece 47 dakikada görev alan Arda Turan, Fenerbahçe karşısında son 10 dakikada etkili olamadı. Kötü geçen sezonu derbi mağlubiyeti ile tamamlayan Galatasaray’da taraftarlar da Arda Turan’ın oyuna alınmasına isyan etti. İşte sosyal medyada Arda Turan paylaşımları…