Nihat Hatipoğlu, ‘zikir çeken kuş’u gerçek sandı!

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu ATV'de yayınlanan programında ilahi eşliğinde zikir çeken kuşun videosunu gerçek zannederek "Bu kuşun beyni bizimkinden iyi çalışıyor" diyerek övgüler dizdi.

Radikal’in haberine göre, Hatipoğlu, bugünkü programında izleyicilerine daha önce sosyal medyada paylaşılan bir videoyu izletti. Hatipoğlu, video sırasında çalan ilahi sonradan eklenmiş olsa da "Papağanlar böyle zikir çeker" dedi. Söz konusu papağanın zikir çektiği anlarda Hatipoğlu, videodan gözlerini alamadı.