"Nihat Hatipoğlu, 30 gün için 600 bin lira alacak"

Habertürk yazarı Mustafa Doğan, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) üyeliğine seçilen ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun ramazan boyunca yapacağı programlar için toplam 600 bin lira alacağını yazdı. Mustafa Doğan ayrıca Mustafa Karataş’ın 400 bin lira, Fatih Çıtlak’ın da 150 bin lira alacağını köşesine taşıdı.

Mustafa Doğan’ın Habertürk’te dün (29 Mayıs 2017) “Hocaların aldığı paralar caiz mi?” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Nihat Hatipoğlu, atv…

Mustafa Karataş, Kanal D… M.

Fatih Çıtlak, Star TV…

Bekir Develi, TRT 1…

Necmetti Nursaçan, Kanal 7…

On bir ayın sultanı ramazan, her yıl olduğu gibi ünlü hocaların ev sahipliğindeki iftar ve sahur programlarıyla geldi.

Yukarıda yazdığım beş isim, ramazan ekranının en gözde isimleri.

Sundukları programlar bir ay boyunca dev bütçeli yapımları geride bırakıyor.

Kanallar bu programlar sayesinde iyi reklam geliri elde ediyor. Haliyle hocalar da bundan kendilerine düşen payları alıyor.

Bahse konu olan rakamlar öyle az buz değil. Basında çıkan haberlere göre Nihat Hatipoğlu, 30 gün için 600 bin TL alıyor. Mustafa Karataş 400, M. Fatih Çıtlak ise 150 bin… Allah daha çok versin.

Tabii bu paralar televizyon dünyası için, reyting ve reklam gelirine göre değerlendirdiğinizde normal.

Benim amacım zaten işin akçe kısmına değil, manevi tarafına dikkat çekmek.

Hocaların televizyondan kazandığı paralar caiz mi diye merak ettim. Alo 190 Fetva Hattı’nı aradım.

Kimseyi hedef göstermek ya da yargılamak niyetinde olmadığımı altını çizerek belirtmek isterim. Sonuçta bu paralar hayır işleri için de kullanılıyor olabilir.

Yoğun ilgiden olsa gerek hattı düşürmek için defalarca aramak zorunda kaldım ve sonunda başardım.

“İyi günler, İstanbul Müftülüğü Alo Fetva Hattı’na hoş geldiniz. Bayan fetva için 5, erkek fetva için 6’yı tuşlayın” mesajını dinledikten sonra 6’yı tuşladım.

Ardından telefona çıkan müftülük yetkilisine sorumu yönelttim.

Aldığım yanıtı aynen aktarıp yorumu size bırakıyorum…

“Zaruri haller dışında ücret alınması caiz değil. İmamlar gibi din görevlisi olan ve hayatlarını bu işten kazandıkları parayla idame ettirenler hariç.

Eğer ekran dışında başka bir gelirleri varsa bu programlardan ücret almaları uygun olmaz.

Çünkü dinimizi anlatmak her Müslüman’ın görevidir. Bundan para alamaz, ücret talep edemez.

Peygamber Efendimiz’in (SAV) de bu konuda, ‘Ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim yalnızca Allah’a aittir’ şeklinde hadisleri vardır.”

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