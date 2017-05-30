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Ataması yapılmayan öğretmen intihar etti

Öğretmenin cebinde 6 lira bulundu

30 Mayıs 2017 19:58

İzmir Çiğli’de coğrafya öğretmenliğini bitirmesine rağmen ataması yapılmayan 27 yaşındaki İbrahim Yeşilbağ intihar etti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Çiğli’de kendisinden iki gündür haber alınamayan 27 yaşındaki İbrahim Yeşilbağ, kullanmadıkları gecekondu evinde tavana asılı cesedi bulundu. Bir süre önce askerden gelen ve coğrafya öğretmenliğini bitirmesine rağmen ataması yapılmayan Yeşilbağ’ın KPSS’ye hazırlandığı öğrenildi.

Cebinde 6 lira bulundu

Çiğli’nin Güzeltepe Semti’nde meydana gelen olayda, iki hafta önce askerden dönen İbrahim Yeşilbağ’dan ailesi haber alamayınca aramaya başladı. Ailenin iki gün süren aramalarından sonra Yeşilbağ’ın cesedi, kullanmadıkları gecekondu evinde tavana asılı olarak bulundu. İbrahim Yeşilbağ’ın bir süre önce askerden geldiği ve coğrafya öğretmenliğini bitirmesine rağmen atanamadığı öğrenildi. Cebinden 6 TL para ile cep telefonu çıkan Yeşilbağ’ın yakınları, çalışamadığı için moralinin bozuk olduğunu, KPSS’ye hazırlandığını söyledi.

Bu arada Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsiden sonra Çiğli Cemevi’ne götürülen İbrahim Yeşilbağ’ın cenazesi, yapılan törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

 

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