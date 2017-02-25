T24 LogoT24 Logo
Magazin

Nihat Doğan'dan Adalet Bakanlığı Müsteşarı'na özür mektubu: Terbiyesizlik yaptım

"Vatan aşkı ile görev yapan gardiyanlarımız..."

25 Şubat 2017 15:07

Bir televizyon programında 'FETÖ' soruşturmasında yargılanan infaz koruma memurlarının adliyeye "şık" kıyafetlerle çıkarılmasını eleştirerek, "alçak gardiyanlar" ifadesini kullanan şarkıcı Nihat Doğan, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek'e özür mektubu yazdı.

Kenan İpek, "Sen kimsin. Müsteşar da neymiş. Kim tanır seni" ifadesini kullanan Doğan'a tepki göstermiş, dava açılacağı mesajını vermişti. Mektubunda, "Sizin FETÖ ile olan mücadelenizi öğrenince konuştuklarımdan utandım. Bu konuşmamın terbiye sınırını aştığının farkındayım, terbiyesizlik yaptım" diyen Nihat Doğan, "Vatan aşkı ile görev yapan gardiyanlarımızı eğer istemeden üzdüysem onlardan da özür dilerim. Hakkınızı helal edin" ifadesini kullandı.

Müsteşar Kenan İpek yayınladığı mesaj şöyleydi:

"Bir TV kanalında, şarkıcı olduğu söylenen ve haber programına ne için katıldığı anlaşılamayan kişinin Ceza İnfaz Personelimize yönelik Ağır hakaretler içeren sözleri, sorumluluk bilinci ve üstün görev anlayışıyla görevini yerine getiren Personelimizi derinden üzmüştür. Bu şahsın Tüm Ceza İnfaz personelimize yönelik hakaret içeren sözler sebebiyle hukuk zemininde gereğine tevessül edilecektir."

Nihat Doğan'ın Twitter'dan paylaştığı özür mektubu şöyle:

 

ETİKETLER

Nihat DoğanTwitterözürmektupterbiyesizlikgardiyanlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24