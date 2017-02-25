Nihat Doğan'dan Adalet Bakanlığı Müsteşarı'na özür mektubu: Terbiyesizlik yaptım

Bir televizyon programında 'FETÖ' soruşturmasında yargılanan infaz koruma memurlarının adliyeye "şık" kıyafetlerle çıkarılmasını eleştirerek, "alçak gardiyanlar" ifadesini kullanan şarkıcı Nihat Doğan, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek'e özür mektubu yazdı.

Kenan İpek, "Sen kimsin. Müsteşar da neymiş. Kim tanır seni" ifadesini kullanan Doğan'a tepki göstermiş, dava açılacağı mesajını vermişti. Mektubunda, "Sizin FETÖ ile olan mücadelenizi öğrenince konuştuklarımdan utandım. Bu konuşmamın terbiye sınırını aştığının farkındayım, terbiyesizlik yaptım" diyen Nihat Doğan, "Vatan aşkı ile görev yapan gardiyanlarımızı eğer istemeden üzdüysem onlardan da özür dilerim. Hakkınızı helal edin" ifadesini kullandı.

Müsteşar Kenan İpek yayınladığı mesaj şöyleydi:

"Bir TV kanalında, şarkıcı olduğu söylenen ve haber programına ne için katıldığı anlaşılamayan kişinin Ceza İnfaz Personelimize yönelik Ağır hakaretler içeren sözleri, sorumluluk bilinci ve üstün görev anlayışıyla görevini yerine getiren Personelimizi derinden üzmüştür. Bu şahsın Tüm Ceza İnfaz personelimize yönelik hakaret içeren sözler sebebiyle hukuk zemininde gereğine tevessül edilecektir."

Nihat Doğan'ın Twitter'dan paylaştığı özür mektubu şöyle: