"Nihat Doğan kızların ailesiyle görüştü, şikâyet geri çekildi" iddiası

Kanal D, kız çocukları türkücü Nihat Doğan tarafından alıkonulduğu iddia edilen ailenin, Doğan tarafından ziyaret edilmelerinden sonra şikâyetlerini geri çektiklerini iddia etti.

Doğan, 11 ve 16 yaşlarındaki iki kız kardeşi evinde alıkoyduğu iddiasıyla babanın şikâyeti üzerine karakola giderek ifade vermişti. Türkücü, hakkındaki iddiaları yalanlamıştı. Çocukların anne-babası da karakola giderek şikâyetlerinden vazgeçmişti.

Doğan hakkındaki ilk haberi yapan Kanal D'nin dün akşamki yayınında farklı bir iddia ortaya atıldı. Haberde, Doğan'ın ailenin evini gece saatlerinde ziyaret ettiği, şikâyetin de bundan sonra geri çekildiği belirtildi.

Öte yandan sunucu Buket Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın dosyaya müdahil olması nedeniyle bunun bir kamu davasına dönüştüğünü, şikâyet çekilse bile soruşturmanın süreceğini dile getirdi.