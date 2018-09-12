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Kanal D'den Nihat Doğan'a: Daha fazlasını biliyoruz

12 Eylül 2018 18:42

Kanal D Ana Haber suncusu Buket Aydın, iki kız çocuğunu alıkoyduğu iddia edilen Nihat Doğan hakkında "Daha fazlasını biliyoruz" dedi. Kanal D Haber, 2 gün önce Doğan'ın reşit olmayan 2 kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasını gündeme getirdi. Nihat Doğan, olayın gündeme gelmesinin ardından Kanal D'ye ve ana haber sunucusu Buket Aydın'a tepki gösterdi. Aydın da dün ana haber sunarken Doğan'a cevap verdi ve "Bu olayın çok daha fazlasını biliyoruz ancak aile ve kızlar için size en steril haliyle aktarmaya çalışıyoruz. Bence Nihat Bey de bunu biliyordur" dedi.

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