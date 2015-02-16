Nihat Doğan hakkında suç duyurusu

Sosyal Haklar Derneği (SHD) 14 Şubat 2015 günü Mersin’de katledilen Özgecan Aslan’ın ardından twitter hesabından attığı mesaj ile tepki çeken Nihat Doğan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

20 yaşındaki Mersin Çağ Üniversitesi öğrencisi Özgecan Aslan’ın hunharca katledilmesinden sonra Nihat Doğan. kamuoyunda başlayan tepkilere, @NihatDogan-ND adlı resmi twitter hesabından “Sizde mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” şeklinde mesaj atmış, sonrasında ise gelen yoğun tepkiler üzerine mesajı kaldırmak zorunda kalmıştır.

Sosyal Haklar Derneği (SHD) Nihat Doğan’ın attığı bu mesajın “toplumsal bir kutuplaşmanın tohumunu attığı, kadınların mini etek giymesini tacize, tecavüze meşruiyet kaynağı olarak gösterdiği, kadınlara yönelik suçları meşrulaştırmaya çalıştığı” gerekçesiyle 16 Şubat 2015 Pazartesi günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

SHD yürütme kurulu üyesi Evren Koç tarafından yapılan suç duyurusunda, “Şüphelinin kurduğu cümlede (…) kadınlara karşı işlenen suçları normalleştirmeye/meşrulaştırmaya” çalıştığı “laikliğin toplumu ahlaksızlığa sevk ettiğini” iddia ettiğini belirterek Anayasal bir suç da işlendiğine dikkat çekilmiştir.

Bu açıdan “başta yaşam yaşam hakkı olmak üzere türlü hak ihlaline karşı toplumsal bir hak mücadelesi örgütlemeye” çalışan Sosyal Haklar Derneği’nin (SHD) “toplumun vicdanını yaralayan bir hadisenin üzerine, şüphelinin sarf ettiği 5237 sayılı ceza yasası hükümlerince suç oluşturacak bu fütursuz sözler nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunun altının çizildiği dilekçede sonuç ve istem olarak da “Sarfettiği sözler nedeniyle, toplum vicdanını yaralayan, insanları birbirine karşı kin ve düşmanlık duyguları beslemeye teşvik eden, suç ve suçluyu öven şüpheli hakkında eylemine uyan suç/suçlardan ötürü kamu davası açılmasını talep” edilmiştir denildi.