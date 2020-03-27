Nihat Doğan'dan tepki çeken çağrı: Kabe tavafa açılsın

İbadethanelerin Koronavirüs'le mücadele kapsamında yer yer kapatıldığı bu dönemde Kabe’nin yeniden tavafa açılması çağrısında bulunan Doğan, “Ey efendiler, Kabe neden yalnız! Neden öksüz! Tavaf neden durur ve buna bir Müslüman neden ses çıkarmaz anlamış değilim. Corona virüsü olmayan temiz 50-100 insan da mı bulamadılar tavaf yapacak? Yoksa virüsten ölümden korktuğumuz kadar Allah'tan mı korkmuyoruz?” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan, Koronavirüs nedeniyle mart ayının ilk günlerinde Kabe’deki tavaf ve sa’y alanlarının kapatılacağını, Mescid-i Haram’da sadece namaz kılınacağını duyurmuştu.

Nihat Doğan'ın paylaşımına tepki yağdı; “Abi buyur sen git”

Nihat Doğan’ın yaptığı bu insan hayatını hiçe sayan popülist paylaşımı sonrasında çok sayıda eleştirel yorum geldi. İşte onlardan bazıları:

“Abi buyur sen git”

“Nihat Bey neden bağırıyorsunuz? Müslüman Allah’tan korkmamalı onu sevmeli ama virüsten korkmalı ve evde oturmalı çünkü virüs öldürür Allah yaşatır”

“Canı konuşulmak istiyor, yoksa gayet net biliyor söylediğinin çok saçma olduğunu”

“Sadece gündem olmak için yapıyor. Buyur git Kabe’nin yanından çağrı yap, samimi olduğuna inanalım”