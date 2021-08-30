Nihat Doğan'dan MHP'li Aydın'a: Çakma kabadayı özentileri bilsinler ki beni tehdit ile yıldıramazlar

Şarkıcı Nihat Doğan, “Ülkücü tehdit etmez, gerekirse eğer gereğini yapar embesil Nihat!" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin özel kalem müdür yardımcısı M. Bilal Aydın'a "Çakma kabadayı özentileri bilsinler ki beni tehdit ile yıldıramazlar" yanıtını verdi.

Doğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir ülkeyi yasalarını yapanlar değil, ağıtlarını yakanlar yönetir. Bu zikri zifiri, geçmişi karanlık geleceği meçhul, hayatları boyunca Cin Ali'den başka kitap okumamış, ilim bilim, aydınlık, özgürlük düşmanı, çakma kabadayı özentileri bilsinler ki beni tehdit ile yıldıramazlar." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | MHP'li Aydın'dan Nihat Doğan’a: Ülkücü tehdit etmez gereğini yapar embesil Nihat

Ne olmuştu?

Şarkıcı Nihat Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi etiketleyerek, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yaşar Kaba'nın kendisini 'ölümle tehdit ettiğini' yazdı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin özel kalem müdür yardımcısı M. Bilal Aydın, ise Nihat Doğan’a “Ülkücü tehdit etmez, gerekirse eğer gereğini yapar embesil Nihat!" yanıtını verdi.