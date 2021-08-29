MHP'li Aydın'dan Nihat Doğan’a: Ülkücü tehdit etmez gereğini yapar embesil Nihat

Şarkıcı Nihat Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi etiketleyerek, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yaşar Kaba'nın kendisini 'ölümle tehdit ettiğini' yazdı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin özel kalem müdür yardımcısı M. Bilal Aydın, ise Nihat Doğan’a “Ülkücü tehdit etmez, gerekirse eğer gereğini yapar embesil Nihat!" yanıtını verdi.

Nihat Doğan, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından "Malazgirt Zaferi Türk zaferi değil. Türk ve Kürtlerin zaferidir. Alparslan'ın cihad çağrısına dönemin Kürtleri Med İmparatorluğu, 10 bini atlı olmak üzere 40 bin kişi ile katılmıştır. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan da Kürtlerdir. Yalan tarihin kölelerini azad edeceğim" ifadelerini kullanmış sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Paylaşımı silen Doğan, başka bir paylaşım daha yaparak kendisine gelen eleştirilere "Bugün Kürtçe dilini inkar edenlerin, 1000 yıl önce Sultan Alparslan’a destek vermiş Kürt devleti Mervaniler'i kabul etmesini beklemek ahmaklıktır." diyen Doğan, "Malazgirt kapılarını Alparslan’a, Mervaniler (Kürtler) açmıştır Malazgirt Zaferi Kürtlerin de zaferidir, zaferimizi çalmayın." diye yanıt vermişti.

Bahçeli'yi etiketledi

Nihat Doğan, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yaşar Kaba tarafından tehdit edildiğini öne sürerek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "İstanbul il başkan yardımcınız beni boğmakla ölümle tehdit ediyor. Gökhan bey Kürt ölür Kürt eğilmez Yumruk yapılmış el her daim Boğmak öldürmek tehdit etmekten başka hiç bir vasfı olmayan bu adam partinize yakışıyor mu ? syn @dbdevletbahceli" diye yazdı.

"Ülkücü tehdit etmez; gerekirse gereğini yapar"

Nihat Doğan'a gelen tehdit mesajlarına tepkiler sürerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin özel kalem müdür yardımcısı M. Bilal Aydın da şunları yazdı:

"Ülkücü tehdit etmez, gerekirse eğer gereğini yapar embesil Nihat! Düğmene kim bastı bilmiyorum ama sürekli ‘kürt’ kimliğini kullanıp ayrıştırıyorsun. ‘Bin yılda karıldı bu ülkenin harcı, ayrıştırmak kimin harcı!’ diyen Liderin evlatlarının kesip attığı tırnak bile olamazsın."

Ne olmuştu?

Show TV'deki programında Kürtçe konuşan bir kişiyi yayından alan sunucu Didem Arslan Yılmaz'a tepki göstererek peş peşe tweetler atan şarkıcı Nihat Doğan, bu nedenle MHP'li yöneticiler tarafından tehdit edildiğini anlattı.