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Nihat Doğan, Chavez'in törenine yetişemedi

Nihat Doğan, '20 saate yakın bir yolculuktan sonra kazasız belasız Venezüella Caracas'a geldim... Buradan herkese selamlar saygılar' diye tweet attı

09 Mart 2013 15:00

Hugo Chavez'in cenaze törenine katılmak için Venezuela'ya giden şarkıcı Nihat Doğan, Caracas'taki törene yetişemedi.

TSİ 01.00 sularında Venezuela'ya ulaşan Doğan, "20 saate yakın bir yolculuktan sonra kazasız belasız Venezüella Caracas'a geldim... Buradan herkese selamlar saygılar" diye tweet attı.

Ünlü şarkıcı, kendilerini emperyalizm karşıtı olarak tanımlayan aydınları da şu sözlerle eleştirdi:

"O değil de bizim emperyalizm düşmanı sanatçı, gazeteci, aydıncıklarımızdan 1 tanesinin bile Chavez'i son yolculuğuna uğurlamaması neyin kafası?"

"Orada arkamdan sallayanlara benim 1 kelime İngilizce bilmeden 20 dakikalık boğazı değil 20 saatlik okyanusu geçtiğimi biri söyleyebilir mi :)" diyen Doğan, bir başka tweet'inde ise, "Bizim yaşadığımız gerçekler, başkalarının kurduğu hayallerden çok daha gerçektir.. Bizim yaptıklarımızı hayal bile edemeyenlere duyurulur.." dedi.

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