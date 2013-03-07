Nihat Doğan Chavez'in cenazesine gidecek

Sanatçı Nihat Doğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Hugo Chavez'in cenazesine katılmak üzere Venezuela'ya gideceğini ifade etti.



Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in ölümü Türkiye'de de geniş yankı buldu.

Birçok siyasi Chavez'in ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımlarken, sanatçı Nihat Doğan da cenazeye katılmak için Venezuela'ya gideceğini duyurdu.

Doğan Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Venezuela'ya gidiyorum Chavez'in cenazesine. Siz hala Twitter'da anın bakalım. Gerçek devrimci, dostunun yanında olur."



Küba hatırası



Sanatçı ayrıca, "Che Guevara ve Fidel'in ulkesi Küba ziyaretimden bir anım" iletisiyle bir fotoğrafını da paylaştı.