Nihal Yalçın 'Yalan Dünya'dan ayrıldı

Dün akşam yayımlanan bölümle sezon finali yapan 'Yalan Dünya ' dizisi oyuncusu Nihal Yalçın, önümüzdeki sezon dizide yer almayacağını açıkladı.

Yalçın'ın dizide canlandırdığı Açılay karakteri sezon finalinde yeni bir film projesi için Kapadokya 'ya gitmeye karar verdi ve izleyicilere selamlayarak veda etti. Yalçın, diziden ayrıldığını, "Buradan Yalan Dünya'yla ya da yaptığım işlerle ilgili pek bir şey paylaşmadım ama evet soranlara, bu geceki sezon finali, benim finalimdi" notuyla Twitter sayfasından duyurdu.