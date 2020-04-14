Nihal Yalçın: Camları silerken, karşı komşular boş günüm olup olmadığını sordu, telefonumu verdim

Yeni tip Koronavirüs (Covd-19) salgını nedeniyle eve kapanan oyuncu Nihal Yalçın, kişisel sosyal medya hesabından komşularıyla yaşadığı bir anıyı paylaştı.

Cam silerken karşı komşularının kendisini temizlik görevlisi sandığını anlatan Yalçın, "Boş günün var mı?" diye sorduklarını aktardı. Yalçın komşularına, "Dedim normalde çıkmıyorum, burası da 15 yıldır geldiğim ev, kıramıyorum. Gene de telefonumu verdim" diye yanıt verdiğini ifade etti.

Yalçın'ın tweet'i şöyle:

"Camları silerken, karşı komşular boş günüm olup olmadığını sordular. Dedim normalde çıkmıyorum, burası da 15 yıldır geldiğim ev, kıramıyorum. Gene de telefonumu verdim. Kariyer planı böyle de yapılır."