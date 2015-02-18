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Nihal Bengisu Karaca: Devlet işe bakanlığın adına kadın koymakla başlayabilir

'Kişilerin vicdanı rahatlayabilir ancak devletin böyle bir lüksü yok'

18 Şubat 2015 13:02

Özgecan Aslan cinayeti Türkiye’de erkek şiddetini ve devletin kadına şiddeti önlemedeki yetersizliğini bir kez daha gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere hükümet kanadı erkek şiddetini önlemek için önlemler alınacağını söylerken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kadına karşı şiddeti önlemekteki rolü tartışılıyor. Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, Özgecan Aslan cinayetinin 3 zanlısının ağır cezalar almasının kişilerin vicdanları rahatlatabileceğini ancak devletin bakanlıklarının böyle bir lüksünün olmadığını söyledi. Nihal Bengisu Karaca, “Katillere tolerans tanınmayacağı doğrultusunda etkili bir mesaj verilmek isteniyorsa, işe, bakanlığın adına ‘kadın’ ibaresini tekrar koymakla başlanabilir” dedi.

Nihal Bengisu Karaca'nın Habertürk'te yayımlanan yazısını okumak için tıklayın

 

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