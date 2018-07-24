Nihal Bengisu Karaca: Akşener saçma sapan bir politika izledi

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, seçimli kurultay çağrısı yapan ve aday olmayacağını açıklayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 24 Haziran öncesi ‘saçma sapan bir politika izlediğini’ söyledi.

İyi Parti’nin aldığı kurultay kararıyla ilgili “Ne oldu da böyle oldu? Akşener neden böyle bir karar verdi” sorusunu yönelten Bengisu Karaca, “İlki 24 haziran seçimlerinin ‘kaybeden’ sıralamasında Akşener’in ilk sırada olması. Yılların siyasetçisi olarak, karman çorman, hangi kitleyi temsil ettiği bile anlaşılamayan partisinden daha az oy almış olması çok net bir başarısızlıktı. Çünkü saçma sapan bir politika izledi kampanya sürecinde. “Millete bir söz verdim. Cumhurbaşkanı olacağım ve kimsenin formülü için adaylıktan çekilmem” derken sergilediği özgüvenle benim de takdirimi kazanmıştı ama devamında tamamen yanlış bir politika izledi” dedi.

"Akşener, Millet İttifakı'nın tam güçle sahne alabilmesine engel olmuş oldu”

Akşener’in seçim kampanyası süresince Millet İttifakı’ndaki ortakları Muharrem İnce ve Temel Karamollaoğlu ile 3’lü olarak bir araya gelmek istemediğini kaydeden Bengisu Karaca, “Hem AK Parti'lilerin çoğunluğunu teşkil ettiği sağ seçmeni temsil edemedi, hem CHP’den farkını ortaya koyamadı hem de ‘CHP ile yanyana görünmeme’ takıntısı yüzünden Millet İttifakı'nın tam güçle sahne alabilmesine engel olmuş oldu” yorumunda bulundu.

“Muharrem İnce’ye açık olan kanallar Akşener’e açılmadı. İmkansızlıklar eşliğinde parti kurdu ve sahip olduğu propaganda imkanı çok yetersizdi” diyen Habertürk yazarı, bunların hiçbirinin ‘partililerin genel başkanlarını kamuoyu önünde hunharca eleştirmelerini makul göstermeyeceğini’ ifade etti. Bengisu Karaca, şöyle devam etti:

“Ve Bursa’dan aday gösterilen bir İYİ Partili'nin kalkıp Twitter'dan genel başkanına ‘madam’ diye seslenmesi ve hiçbir partilinin kendisini terbiyeye davet etmemesi pek tabii kabul edilebilir değildi. Çünkü işin bu hakaretin bu kadar ferah feza edilmesi de, akabindeki sessizlik de, yazının başında belirtilen “İYİ Parti’ye şimdi kim liderlik edecek?” sorusu etrafında şekillenen kaynamayı îma ediyordu. Bir partinin farklı görüşleri, farklı pozisyonları yok edecek kadar katı bir parti disiplinine sahip olması ne kadar kötüyse, bu kadar ‘gevşek’, her önüne gelenin genel başkan biçmeye yeltendiği bir parti atmosferi de o kadar kötüydü.”

Nihal Bengisu Karaca’nın Habertürk’te bugün (24 Temmuz) yayınlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.