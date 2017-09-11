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Politika

Niğde'de MHP’den 300 istifa

Ali KADI/ NİĞDE,(DHA)- NİĞDE'de aralarında eski MHP Niğde milletvekillerinin de bulunan 300 kişi, partiden istifa etti

11 Eylül 2017 16:04

Ali KADI/ NİĞDE,(DHA)- NİĞDE\'de aralarında eski MHP Niğde milletvekillerinin de bulunan 300 kişi, partiden istifa etti.
MHP eski milletvekilleri Mümin İnan, Vedat Bayram ile MHP üyeliğinden istifa eden grup Grant Otelde basın toplantısı düzenledi. Grup adına açıklamada bulunan MHP Niğde İl Yöneticisi Hakan Tereci, Meral Akşener liderliğinde kurulacak olan yeni partiye katılmak üzere MHP\'den 300 kişinin istifa ettiğini söyledi. Tereci, açıklamasında şunları söyledi:
\"Meral Akşener ve yol arkadaşlarının haksız bir biçimde MHP\'den ihraç edilmesi sonucunda Türk siyasetine yeni alanlar açmak için yeni bir partinin kurulması zorunlu hale gelmiştir. Yeni partinin kurulmasını milletimiz arzu etmiş ve partiyi yine milletimiz kurmaktır. Yeni partimizin Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş felsefesine bağlı olacağına inancımız tamdır. Kötü yönetimler neticesinde ayrışan ve birbirinden uzaklaşan toplum fertlerinin yeniden ortak paydamız olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti noktasında buluşturmak ana hedefimiz olacaktır. Bizler MHP\'de siyaset yapan insanlar olarak Meral Akşener liderliğinde kurulacak olan yeni partiye katılmak üzere istifa ediyoruz.\"

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