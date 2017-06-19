Niğde'de 6'ncı kattan düşen Fransız öğretim üyesi hayatını kaybetti

Niğde'de, yalnız yaşadığı 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen Fransız öğretim üyesi 47 yaşındaki Yrd. Doç. Dr. Joanna Cross hayatını kaybetti.

Merkez Aşağıkayabaşı Mahallesi Kızılelma Evlerinde oturan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Joanna Cross, bilinmeyen nedenle 6'ıncı kattan evinin penceresinden düştü. Cross'un düştüğünü gören komşuları 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Cross, ambulansla kaldırıldığı Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Düşmesinin intihar mı, kaza mı olduğu araştırılan Joanna Cross'un, üniversitedeki görevine bir ay önce başladığı belirtildi.



