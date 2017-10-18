Niğde Belediye Başkanı istifa etti (2)

\'CUMHURBAŞKANI\'MIZIN VE PARTİMİN EMRİNDE OLACAĞIM\'

Niğde Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden AK Parti\'li Faruk Akdoğan, belediye personelinin de katıldığı toplantıda, 8.5 yıllık sürede yaptığı hizmetleri anlattı. Bugün itibarıyla görevinden ayrıldığını belirten Akdoğan, istifasının ardından yaptığı yazılı açıklamada ise şunları kaydetti:

\"8.5 yıldır yürüttüğüm belediye başkanlığı görevimden başım dik alnım açık olarak ayrılıyorum. Bilinmesini isterim ki bana iki defa AK Parti İl Başkanlığı, 2 defada Belediye Başkan adaylığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimin her zaman emrinde olacağım. Bu görev bana tevdi edilirken nasıl heyecanlandıysak bugün de aynı heyecanla görevimden ayrılıyorum. Bu kararımın ülkem, partim, şahsım ve özellikle de hizmet etmekten gurur duyduğum Niğde için hayırlara vesile olmasını diliyor, mesai arkadaşlarımdan ve Niğde halkımızdan haklarını helal etmesini istiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.\"



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