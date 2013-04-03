Nigar Uluerer yaşamını yitirdi!

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan ve yaklaşık üç haftadır Bodrum Devlet Hastenesi'nde yoğun bakımda solunum desteğiyle yaşayan Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden 87 yaşındaki Nigar Uluerer bugün saat 02.30 sıralarında yaşamını yitirdi.

Nigar Uluerer'in, Bodrum'da toprağa verileceği öğrenildi.



Yaşamını sokak hayvanlarına adanıştı



10 Şubat 1926 tarihinde Bursa doğumlu sanatçı, 26 yıl önce Bodrum'a yerleşti. Ünlü sanatçı sanatseverleri, 'Alişimin Kaşları Kara', 'Ben Gamlı Hazan', 'Aşkımızın Sonu Yok', 'Bir İnat Yüzünden', 'Böyle Aşktan Hayır Gelmez', 'Fincanı Taştan Oyarlar', 'A Fadimem' ve 'Acı Feryat' adlı sanat müziği eserleri ile hayran bıraktı.

Sinemada da boy gösteren Uluerer, 'Gümüş Gerdanlık', 'Taş Plaktan Bugüne', 'Cilalı İbo Yıldızlar Arasında', 'Üç Garipler' isimli filmlerde rol aldı. Bodrum Hayvan Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan, yaşamını sokak hayvanlarına adayan, villasındaki 15 kedi ve 10 köpek ile yaşayan Uluerer, geçen 10 Mart 2012 günü, saz heyeti ile şarkı söyledi. Çeyrek asır sonra bir kez daha sanatını icra eden Uluerer, dinleyicileri büyüledi.

2009 yılında beyin kanaması geçiren Uluerer, bir süre özel bir hastanede tedavi görmüş ve taburcu edilmişti.



Zeki Müren'li günler



Sanat Güneşi Zeki Müren'in ayrı bir yeri vardı Uluerer'in hayatında. 2000 yılında Hürriyet Gazetesi'nde söyleşisi yayınlanan Uluerer, Müren'le dostluğunu şöyle anlatmıştı:

''Zeki, benim hemşehrimdir, can dostumdur. Tam 35 yıl bu dostluğumuz devam etti. Zeki'nin dostluğu ayrı, işi ayrıydı. İşinde babasını bile harcardı. Bu nedenle hiç aynı sahneyi paylaşmadık, ama hep dosttuk. İstanbul'da Gülizar Gazinosu'nda program yaparken, bitimine iki gün kala Zeki telefonla aradı. O sırada Çankırı'da askerlik görevini yapıyordu. Bana, ‘Nigoş hemen buraya gel, sana çok ihtiyacım var’ dedi. Programımı iki gün önce kesip Çankırı'ya gittim. ‘Nigoş, buranın önde gelen isimlerinden birinin karısı durmadan beni taciz ediyor. Yemeklerde masa altından elimi tutmaya çalışıyor. Duyulursa perişan olurum. Beni bundan kurtar’ diye yardım istedi. Kadından kurtulması için Zeki ile uydurma bir törenle nişanlandık. Dostluğumuz böyle iken, onu bir kere görüp konuşmayanların ortalara atılıp ahkam kesmelerini üzüntüyle izliyorum.''