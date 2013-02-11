Türk Sanat Müziği'nin efsanelerinden Nigar Uluerer hastaneye kaldırıldı!

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde yaşayan Türk Sanat Müziği’nin efsane sanatçılarından 87 yaşındaki Nigar Uluerer, doğum gününde, solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Uluerer’in hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

Bodrum’a bağlı Ortakent-Yahşi Beldesi’ne 26 yıl önce yerleşen, yaşamını ilçedeki sokak hayvanlarına adayan Türk Sanat Müziği’nin efsane ismi Nigar Uluerer, dün öğle saatlerinde villasında fenalaştı. Doğum günü olan 10 Şubat Pazar günü ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uluerer, solunum yetmezliği şikayeti sonucu tedaviye alındı.

Akciğerlerindeki damarlarının tıkalı olduğu ve solunum yetmezliği çektiği tespit edilen ünlü sanatçının saat 23.30’da durumunun ağırlaşması üzerine İzmir’deki Şifa Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verildi.

Yanından biran olsun ayrılmayan gelini Ayşe Uluerer, "Durumu gerçekten ağır, İzmir’de daha iyi tedavi edilebileceğine karar verildi. Çok üzüntülüyüm, inşallah en kısa zamanda iyileşir" dedi. Dr. Karamustafaoğlu yaptığı açıklamada, "Sanatçımızın durumu ağırdı, solunum yetmezliği çekiyordu. Hayati tehlikesi olduğu ve yoğun bakım ünitemizde yer bulunmadığı için ambulans ile İzmir’e sevkini uygun gördük" dedi.



Nigar Uluerer kimdir?



Nigar Uluerer, 10 Şubat 1926 tarihinde Bursa’da doğdu, 26 yıl önce Bodrum’a yerleşti. Ünlü sanatçı sanatseverleri, ‘Alişimin Kaşları Kara’, ‘Ben Gamlı Hazan’, ‘Aşkımızın Sonu Yok’, ‘Bir İnat Yüzünden’, ‘Böyle Aşktan Hayır Gelmez’, ‘Fincanı Taştan Oyarlar’, ‘A Fadimem’ ve ‘Acı Feryat’ adlı sanat müziği eserleri ile hayran bıraktı. Sinemada da boy gösteren Uluerer, ‘Gümüş Gerdanlık’, ‘Taş Plaktan Bugüne’, ‘Cilalı İbo Yıldızlar Arasında’, ‘Üç Garipler’ isimli filmlerde rol aldı.

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan, yaşamını sokak hayvanlarına adayan, villasındaki 15 kedi ve 10 köpek ile yaşayan Uluerer, geçen 10 Mart 2012 günü, saz heyeti ile şarkı söyledi.

Çeyrek asır sonra bir kez daha sanatını icra eden Uluerer, dinleyicileri büyüledi. 2009 yılında beyin kanaması geçiren Uluerer, bir süre özel bir hastanede tedavi görmüş ve taburcu edilmişti.