Nietzsche Assos'a geliyor...

Aristoteles’in yaşamının bir bölümünü geçirdiği antik Assos kentinde 1-4 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Assos’ta Felsefe etkinliğinin bu yılki konusu Friedrich Nietzsche.

Felsefe tarihinin en önemli filozoflarından Aristoteles’in yaşamının bir bölümünü geçirdiği ve felsefe eğitimi verdiği antik Assos kentinde 13 yıldır düzenlenen Assos’ta Felsefe etkinliği, bu yıl 1-4 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Felsefe Sanat Bilim Derneği’nin kurucu başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in öncülüğünde gerçekleşen toplantıların bu yılki konusu 19. yüzyıl Alman filozofu Friedrich Nietzsche. Nietzsche’nin din, ahlak, akıl, tutku, içgüdü, metafizik, bilim, gerçeklik, kültür, özgürlük konularındaki düşünceleri ele alınacağı toplantılara konuşmacı olarak Prof. John Richardson, Prof. Werner Stegmaier, Prof. Simon May, Prof. Kenneth Gemes, Prof. Graham Parkes ve Prof. Gary Shapiro gibi dünyanın önde gelen Nietzsche uzmanları katılacak.

Etkinlik çerçevesinde aynı zamanda, Antik tiyatroda, Anne Monika Sommer-Bloch bir klasik müzik keman dinletisi gerçekleştirecek, Oruç Aruoba’nın öncülüğünde de ay ışığında Nietzsche üzerine bir sempozyum yapılacak. Toplantı ücretsiz ve herkese açık.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: www.philosophyinassos.org

Assos’ta Felsefe programı

1 Temmuz Pazartesi 19:00 Athena Tapınağı: Tanışma, mavi deniz, şarap, güneşin batışı

21:30 Liman’da Akşam Yemeği (Nazlıhan Otel Restaurant)

2 Temmuz Salı 12:00 John Richardson ( New York University): “Nietzsche’s Naturalized Values”

13:15 Kenneth Gemes (Birbeck College): “Nietzsche on the Value of Truth”

14:30 Alexander Aichele (Martin Luther University): “Causation and Reality: Nietzsche on What There Is.”

15:45 Örsan K. Öymen (Işık University): “Nietzsche’s Scepticism”

17:00 Christa Davis Acampora (Hunter College): “Nietzsche’s Critical Philosophy”

18:15 Werner Stegmaier (Ernst-Moritz-Arndt University of Greifswald): “Subject(iv)ity: Nietzsche, Before and After”

20:00 Köyde Akşam Yemeği (Assosyal Otel Restaurant)

3 Temmuz Çarşamba 12:00 Ivan Soll (University Of Wisconsin-Madison): “Nietzsche on Pleasure and Power.”

13:15 Simon May (King’s College London): “Does Nietzsche Affirm Life?”

14:30 Graham Parkes (University College Cork): “Nietzsche’s Care for Stone: The Dead, Dance, and Flying”

15:45 Oruç Aruoba (Independent Researcher): “A Key to Nietzsche: Death.”

17:00 Gary Shapiro (University of Richmond): “The Time of the Political After World-History.”

18:15 Rainer Hanshe (Independent Researcher): “Zarathustra’s Stillness: Dreaming and the Art of Incubation”

20:00 Akşam Yemeği (Assos Terrace Otel Restaurant)

22:30 Antik Tiyatro’da Klasik Müzik (Anne Monika Sommer-Bloch)

23:00 Antik Tiyatro’da Dyonisos ile Symposium (Oruç Aruoba)

4 Temmuz Perşembe 15:00 Truva Ziyareti

20:30 Veda Yemeği (Assos Terrace Otel Restaurant)

Konuşmacılar

John Richardson: New York Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: 19. ve 20. Yüzyıl Avrupa Kıta Felsefesi, Antik Yunan Felsefesi, Biyoloji Felsefesi, Nietzsche, Heidegger, Darwin ve Aristoteles. “Existential Epistemology: A Heideggerian Critique of the Cartesian Project”, “Nietzsche’s System”, “Nietzsche’s New Darwinism”, “Heidegger” ve “The Oxford Handbook of Nietzsche” (Kenneth Gemes ile) kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Kenneth Gemes: Birbeck College ( Londra ) Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Bilim Felsefesi, Mantık Felsefesi, Epistemoloji, Nietzsche ve Freud. “The Oxford Handbook of Nietzsche” (John Richardson ile) kitabının yazarı, “Nietzsche on Freedom and Autonomy” (Simon May ile) kitabının derleyicisidir. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Alexander Aichele: Martin Luther Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Metafizik, Estetik, Etik, Epistemoloji, Antik Yunan Felsefesi, Hermeneutik, Platon, Aristoteles, Kant ve Nietzsche. “Philosophie als Spiel: Platon-Kant-Nietzsche” ve “Ontologie des Nicht-Seienden: Aristoteles’ Metaphysik der Bewegung” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Örsan K. Öymen: Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Kuşkuculuk, Varoluşçuluk, Sextus Empiricus, Hume, Nietzsche, Marx, Heidegger ve Sartre. “Hume” adlı kitabın yazarı ve derleyicisidir. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır. “Assos’ta Felsefe” etkinliğinin kurucusu ve direktörüdür.

Christa Davis Acampora: City University of New York Hunter College Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Modern Avrupa Kıta Felsefesi, Ahlak Psikolojisi, Siyaset Felsefesi, Nietzsche ve Heidegger. “Nietzsche’s Beyond Good and Evil: A Reader’s Guide” (Keith Ansell Pearson ile) ve “Contesting Nietzsche” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Werner Stegmaier: Ernst-Moritz-Arndt Greifswald Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Etik, Estetik, Hermeneutik, Din Felsefesi, Aristoteles, Descartes, Leibniz, Kant, Hegel, Nietzsche, Dilthey, Derrida ve Levinas. “Der Substanzbegriff der Metaphysik. Aristoteles – Descartes –Leibniz”, “Bedingungen der Zukunft. Ein naturwissenschaftlich-philosophischer Dialog” (Karl Ulmer ve Wolf Hafele ile), “Philosophie der Fluktuanz. Dilthey und Nietzsche”, “Wirtschaftsethik als Dialog und Diskurs” , “Nietzsches ‘Genealogie der Moral’”, “Interpretationen. Hauptwerke der Philosophie. Von Kant bis Nietzsche” , “Levinas”, “Philosophie der Orientierung”, “Nietzsche zur Einführung” , “Nietzsches Befreiung der Philosophie” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Ivan Soll: Wisconsin-Madison Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Metafizik, Etik, Estetik, Varoluşçuluk, Nietzsche, Sartre, Freud, Hegel, Schopenhauer ve Camus. “Introduction to Hegel’s Metaphysics” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Simon May: King’s College London Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Etik, Alman İdealizmi, Duygu Felsefesi, Schopenhauer, Nietzsche ve Heidegger. “Love: A History” , “Nietzsche’s Ethics and his War on ‘Morality’” ve Financial Times Gazetesi 2009 Yılı Yılın Kitabı Ödülü’nü alan “Thinking Aloud: A Collection of Aphorisms” kitaplarının yazarı ve “Nietzsche on Freedom and Autonomy” (Kenneth Gemes ile) kitabının derleyicisidir. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Graham Parkes: University College Cork Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Estetik, Çevre Felsefesi, Çin Felsefesi, Daoist Felsefe, Budist Felsefe, Japon Felsefesi, Avrupa Kıta Felsefesi, Heidegger ve Nietzsche. “Composing the Soul: Reaches of Nietzsche’s Psychology” kitabının yazarıdır. Nietzsche’nin “Böyle Konuştu Zerdüşt” kitabını Almanca’dan İngilizce’ye çevirdi. (Oxford Üniversitesi Yayınları). Alanında birçok makalesi, çevirisi ve derleme kitabı bulunmaktadır.

Oruç Aruoba: İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Hume, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Marx, Heidegger ve Wittgenstein. “Benlik”, “Sayıklamalar”, “Kesik Esintiler”, “Geç Gelen Ağıtlar”, “Ol / An”, “Doğançay’ın Çınarları”, “Zilif”, “Çengelköy Defteri”, “İle İlişki Defteri”, “Yakın”, “Ne Ki Hiç Haikular”, “Tümceler Bir Yerlerden Bir Zamanlar”, “De ki İşte”, “Yürüme”, “Uzak”, “Hani”, “Olmayalı”, “Ne Otuz Altı Tanzaku” kitaplarının yazarıdır. Nietzsche’nin “Anti-Christ” eserini Almanca’dan Türkçe’ye çevirmiştir. Alanında birçok makalesi ve çevirisi bulunmaktadır.

Gary Shapiro: Richmond Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. İlgi ve çalışma alanları: Etik, Estetik, Avrupa Kıta Felsefesi, Amerikan Felsefesi, Kant, Nietzsche, Schopenhauer, Hegel, Peirce, Gadamer, Habermas, Derrida ve Foucault. “Archaeologies of Vision: Foucault and Nietzsche on Seeing and Saying”, “Earthwards: Robert Smithson and Art After Babel”, “Alcyone: Nietzsche on Gifts, Noise, and Women” ve “Nietzschean Narratives” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır.

Rainer Hanshe: İlgi ve çalışma alanları: Etik, Estetik, Edebiyat ve Felsefe, Nietzsche. “The Acolytes” ve “The Abdication” kitaplarının yazarıdır. Alanında birçok makalesi bulunmaktadır. Merkezi New York’ta olan “The Nietzsche Circle”ın kurucularındandır.

Kaynak: edebiyathaber.net