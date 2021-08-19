Nicole Kidman, karantinaya alınmadan Hong Kong'a giriş yaptı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) seyahat kısıtlamalarına hazırlanan Çin'in özel idari bölgesi Hong Kong'a, Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman, karantinaya alınmadan giriş yaptı.

Çevrimiçi haber sitesi HK01'in bildirdiğine göre, The Expats adlı Amazon televizyon dizisini çekimleri için Hong Kong'a giden oyuncuya uygulanan ayrıcalığın, Hong Kong yönetiminin uyguladığı 3 haftalık karantinaya aykırı olduğu yazıldı.

54 yaşındaki Hollywood yıldızı, geçen hafta Sidney'den geldikten sonra Hong Kong'da alışveriş yaparken ve çekim yaparken görüntülendi.

En katı pandemi kurallarına sahip ülkeler arasında yer alan Hong Kong, "yüksek riskli" olarak kabul edilen ülkelerden gelen misafirleri, bir otelde 21 günlük zorunlu karantinaya tabi tutuyor.

Avustralya, 20 Ağustos'tan itibaren "düşük risk"ten "orta riskli" sınıfına dahil edildiği için, muafiyeti olmasaydı Kidman'ın yedi gün otel karantinasına girmesi gerekecekti.