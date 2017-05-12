Nicole Kidman Bodrum'a geliyor

Bodrum'daki The Bodrum By Paramount Hotel'in açılışını, Holywood starı Avustralyalı Nicole Kidman yapacak.

NTV'de yer alan habere göre, Jumeriah Bodrum Palace, ABD sinema sektörünün ünlü şirketi Paramount Pictures tarafından Hollywood tarzıyla işletilecek. The Bodrum By Paramount Hotel adıyla hizmet verecek turistik tesisin açılışı, 13 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da, Avustralyalı ünlü Holywood yıldızı 51 yaşındaki Nicole Kidman'ın katılımıyla yapılacak.

Helikopterle geçecek

Kidman'ın aynı gün ABD'den özel bir jet ile Bodrum Milas Havalimanı'na geldikten sonra, helikopter ile otele geçeceği belirtildi.

Kidman'ın şirket ile yaptığı anlaşma gereği açılışa davet edilen tüm basın mensuplarının cep telefonları dahil olmak üzere fotoğraf makinesi, kamera ve benzeri cihazların içeri alınmayacağı belirtildi. Kidman bir gece konakladıktan sonra Bodrum'dan ayrılacak.

Hollywood yıldızları Bodrum'u tanıtacak

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon açılış ile ilgili olarak "Brad Pitt'in Angelina Jolie ile ayrılığının nedeni olarak gösterilen Marion Cotillard ile çektiği Allied filminin yapımcılığıyla birlikte Cesur Yürek'ten Ben Hur'a, Sapık'tan Görevimiz Tehlike'ye kadar yüzlerce film, animasyon ve kısa filmin yapımcılığı ile dağıtıcılığını üstlenen Paramount şirketinin ilçemize yatırımı bizleri çok mutlu etti. Gördüğünüz gibi Bodrum'a yıldız yağmaya devam ediyor. ABD'nin dünyaca ünlü film şirketi tarihinde turizmde yaptığı ilk yatırımı Bodrum'a yaptı ve dünyaca ünlü bir yıldızla birlikte açılışı yapacağız. Bu da Bodrum markasının ne kadar değerli ve önemli olduğunu gösteriyor. Artık Hollywood yıldızlarını Bodrum'da daha sık görebileceğiz. Bu yıldızların ilçemizde tatil yapması hem turizm çıtasının hem de Bodrum markasının daha da yükselmesine neden olacak" dedi.