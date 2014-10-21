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Kültür-Sanat

Nicolas Cage'den 'benim filmimi izlemeyin' çağrısı

Ünlü aktör Nicholas Cage kendi filmini protesto ederek ilginç bir kampanya başlattı

21 Ekim 2014 15:57

Ünlü ABDli aktör Nicolas Cage kendi filmini protesto ederek ilginç bir kampanya başlattı. Nicolas Cage sinamaseverlerden yönetmenliğini ve senaryosunu Paul Schrader'in üstlendiği “The Dying of the Light” filminin izlenmemesini ve protesto edilmesini istedi.

Nicholas Cage, gerilim-dram türündeki bu filmin yapımcı şirketinin senaryodaki bazı bölümleri kendilerine danışmadan değiştirdiğini öne sürdü.

 

Anlaşma gereği olumsuz açıklama yapamadı

 

Sanatçıların sözleşmede yer alan bir maddeye göre bu film hakkında sözlü olarak kötü açıklamalar yapamayacaklarını bilen Nicolas Cage, bu duruma da bir çare bularak arkadaşları ile birlikte üzerlerine siyah bir tişört geçirip bunu sosyal medyada paylaştı.

Yönetmen Paul Schrader de bu protestolara katılarak “Ne ben ne de filmin bir sanatçısı bu konuda fotoğraflar da dâhil açıklama yapamayız” dedi.

5 Kasım tarihinde ABD’de vizyona girecek olan gerilim türündeki “The Dying of the Light” filminde Nicolas Cage CIA ajanı olan Even Lake'in sırlarla örülü hayatını canlandırıyor.

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