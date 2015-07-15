Nick Cave'in acı günü



Ünlü Avustralyalı şarkıcı ve aktör Nick Cave'in 15 yaşındaki oğlu Arthur, korkunç bir kazada hayatını kaybetti.

Arthur Cave, İngiltere'nin güneyinde kayalıklardan düşerek ağır yaralandı. Genç, hastaneye kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cave ve eşi Susie yaptıkları açıklamada, “Oğlumuz Arthur salı akşamı hayatını kaybetti. Güzel, mutlu, sevgi dolu bir çocuktu” ifadelerini kullandı.

Sussex polisi, Arthur'un Brighton'daki kayalıkların altındaki bir patikada bulunduğunu bildirdi.

Yetkililer, Arthur Cave'in ölümünü şüpheli olarak değerlendirmiyor.