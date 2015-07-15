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Yaşam
Deutsche Welle

Nick Cave'in acı günü

Ünlü rock şarkıcısı Nick Cave'in 15 yaşındaki oğlu Brighton yakınlarında kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

15 Temmuz 2015 19:51


Ünlü Avustralyalı şarkıcı ve aktör Nick Cave'in 15 yaşındaki oğlu Arthur, korkunç bir kazada hayatını kaybetti.

Arthur Cave, İngiltere'nin güneyinde kayalıklardan düşerek ağır yaralandı. Genç, hastaneye kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cave ve eşi Susie yaptıkları açıklamada, “Oğlumuz Arthur salı akşamı hayatını kaybetti. Güzel, mutlu, sevgi dolu bir çocuktu” ifadelerini kullandı.

Sussex polisi, Arthur'un Brighton'daki kayalıkların altındaki bir patikada bulunduğunu bildirdi.

Yetkililer, Arthur Cave'in ölümünü şüpheli olarak değerlendirmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Nick CaveBrightonAvustralyalıArthurCaveSusieArthur BrightonArthur CaveDeutsche Welle Türkçe AP BS/ET

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