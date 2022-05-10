Nick Cave 7 yıl sonra ikinci oğlunu da kaybetti

Bad Seeds grubunun solisti, müzisyen Nick Cave'in oğlu Jethro Lazenby hayatını kaybetti. 31 yaşındaki oğlunu kaybeden Cave'in diğer oğlu 7 yıl önce bir kazada hayatını kaybetmişti.

Dünyaca ünlü Bad Seeds grubunun solisti Avusturalyalı şarkıcı Nick Cave'in oğlu Jethro Lazenby yaşamını yitirdi. 31 yaşında hayatını kaybeden Lazenby’ye şizofren teşhisi konulduğu belirtildi.

Melbourne’de yaşayan Lazenby’nin bazı mental sorunlar yaşadığı ve annesine saldırdığı için tutuklandığı açıklandı. Ölmeden iki gün önce kefaletle serbest bırakılan Lazenby’nin annesini yaraladığı ortaya çıkmıştı.

Oğlu’nun ölümü haberini paylaşan 64 yaşındaki şarkıcı, “Büyük bir üzüntüyle oğlum Jethro’nun öldüğünü doğruluyorum” ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki Lazenby, modellik, oyunculuk ve fotoğrafçılık yapıyordu. Genç model, Versace ve Balenciaga gibi markaların podyumunda yürüdü.

Cave’in 15 yaşındaki oğlu Arthur Cave, 2015 yılında Brighton’da bir uçurum kazasında hayatını kaybetmişti.