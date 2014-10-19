Nice-Bastia maçında Korsika bayrağı krizi

EURO 2016 elemelerinde oynanan Sırbistan-Arnavutluk maçında yaşanan bayrak krizi, bu kez Fransa 1. Ligi'nde yaşandı. Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 10. haftasında, Nice'in sahasında Bastia'ya 1-0 kaybettiği maçın ardından evsahibi ekibin taraftarları sahaya inerek rakip takım futbolcularının üzerine yürüdü.

Bastialı futbolcular saldırdı

Hürriyet'in haberine göre, Allianz Riviera Stadı'nda Akdeniz derbisi olarak nitelendirilen Nice-Bastia karşılaşmasının bitiş düdüğünün ardından evsahibi ekibin taraftarları sahaya girerek Bastialı futbolcular François Modesto ve Romaric'e saldırdı. Sahanın karışmasının ardından iki takımın futbolcuları, güvenlik görevlileri tarafından soyunma odalarına götürüldü.



Konuk ekibin taraftarlarının yer almadığı statta, olaylar kısa sürede yatıştırılsa da kendi aralarında kavgaya tutuşan Nice taraftarlarından bazıları hafif şekilde yaralandı, sahaya inen taraftarlardan 4'ü tutuklandı. Ayrıca, karşılaşma öncesi ve esnasında stat çevresinde olay çıkaran birçok taraftar da gözaltına alındı.

Nice Başkanı, taraftarların kışkırtıldığını savundu

Nice Kulübü Başkanı Jean-Pierre Riviere, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, olayların Bastia'nın yedek kalecisi Jean-Louis Leca'nın maçın ardından Korsika bayrağı ile takımının galibiyetini kutlamasıyla başladığını savundu. Futbolcuların bu tip provoke edici hareketlerden kaçınması gerektiğini belirten Riviere, Leca'nın Nice taraftarlarını kışkırttığını iddia etti.

Fransa-Korsika sorunu nedir?

Korsika, Akdeniz'de Fransa'ya bağlı bir adadır. 8 bin 680 kilometrekare yüzölçümüne sahip adanın nüfusu 310 bin. Ada halkı kendilerini bir 'ulus' olarak tanımlıyor. Bağımsızlık isteyen bazı ayrılıkçı gruplar, zaman zaman şiddet eylemlerine ve suikastlara imza atıyor.