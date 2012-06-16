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Yaşam

Niagara üstünde ABD'den Kanada'ya yürüdü

33 yaşındaki cambaz Nik Wallenda, Niagara Şelalesi’nin iki yakasına çekilen 5 cm’lik ipin üzerinden ABD’den Kanada'ya yürüdü

16 Haziran 2012 11:52

ABD’li cambaz Nik Wallenda, Niagara Şelalesi’nin üzerinde yer çekimine meydan okudu. Wallenda, 550 metrelik ip üzerinde yürüyerek ABD’den Kanada’ya yürüdü.
 
33 yaşındaki cambaz Nik Wallenda, Niagara Şelalesi’nin iki yakasına çekilen 5 cm’lik ipin üzerinden ABD’den Kanada'ya yürüdü.

Wallenda'nın 550 metrelik ip üzerindeki yürüyüşü yaklaşık yarım saat sürdü.

Wallenda’nın üzerinde yürüdüğü ip ile şelale arasındaki mesafe ise sadece 45 metreydi.

Şelalenin her iki tarafında da kalabalık bir izleyici kitlesi Wallenda'nın yürüyüşünü ilgiyle takip etti.

Yüz milyonlarca kişiyse zorlu yürüyüşü televizyon başında izledi.

Wallenda'nın şelaleden fışkıran suların arasında yaptığı yürüyüş 1.3 milyon dolara mal oldu.

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