Nez'in ailesi sel sularında mahsur kaldı

Ünlü şarkıcı, iki teyze ve anneannesinin adada sel felaketiyle karşı karşıya kaldığını yeni öğrendiğini belirterek, "Teyzelerim ve anneannem, Avşa Adası'na bağlı Araplar Köyü Çiftlik Mevkii'ndeki sular altında kalan köyde zor durumdalar.



Hiçbir yetkili oraya ulaşmamış, şu an helikopter bulmaya çalışıyorum. İki katlı ev sular altında kalmış, onlar üçüncü katta mahsur kalmışlar, acil yardım beklediklerini söylediler. Elektrikler olmadığı için mümkün olduğu kadar cep telefon şarjı bitmesin diye az konuşuyorum. Şu an çok korkuyorum, ne yapacağımı bilemiyorum. Askeri Harekat Birliği'nden helikopter kaldıracaklarını söylediler, şu an çok yağış ve şimşek olduğu için iniş yapamıyorlar, bekliyoruz. Lütfen aileme yardım etsinler" dedi.