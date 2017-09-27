'Ney', turistlerin ilgisini çekiyor

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA)- MEVLANA\'nın Mesnevi adlı eserinde bahsedilen ve tasavvuf müziğinin en önemli enstrümanlarından olan \'Ney\', Konya\'ya Mevlana Müzesi\'ni ziyarete gelen turistlerinde ilgi odağı oluyor. Ney imalatı ve satışı yapan Sedat Odabaşı, \'\'Mevlana Müzesi için Konya’yı ziyarete gelen yabancı turistler \'ney\', sesinin insana farklı bir duygu hissettirdiği için buraya gelip yakından inceliyor. Genellikle Amerika, Almayan ve Fransa\'dan gelen turistler ise daha fazla ilgi gösterip satın alıyor\'\' dedi.

Konya’da 25 yıldır ney imalatı yapan Sedat Odabaşı, \'Ney\'in Mevlana ve tasavvuf müziğiyle iç içe olduğunu belirtti. Bu nedenle de Mevlana Müzesi\'ni ziyarete gelen turistlerin çok yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

\'\'Mevlana şehri Konya’da bu iş daha fazla arz ve talep oluşturuyor. İmalatçıların büyük bir kısmı da Konya’da buluyor. Ney yapımında kullanılan kamışlarımız Hatay, Samandağ ve Akdeniz Bölgesi’nden getiriliyor. Tabi her kamıştan ney yapmak mümkün değil. Boğum aralıklarının uygun olması gerekiyor. Binlerce kamış arasından uygun olanlar seçiliyor. Kamış kesildikten sonra ise en az 2 yıl kuruması ve yapıma uygun hale gelmesi gerekiyor. Ardından neyin özelliğine göre bazen bir kaç gün, bazen de bir kaç hafta içinde neyi imal ediyoruz. ’’

BAŞ PARESİ MANDA BOYNUZU OLANLAR DA VAR

Neylerin baş paresi manda boynuzundan yapılanlar da olduğunu kaydeden Odabaşı, ‘’Tabi 20 yaşındaki bir mandanın boynuzundan baş pare yapılabiliyor. Bunun fiyatı da pahalı oluyor. Sadece boynuzlu baş parenin fiyatı 150 lira. Eski zamanlarda imkan ve materyal olmadığı için manda boynuzundan yapılmış. Ama şimdi imkan materyal ve malzeme var. Şimdi genellikle neyin baş pareleri yoğunlaştırılmış kaliteli plastiklerden yapılıyor’’ dedi.

Ney üflemenin oldukça kolay olduğunu belirten Odabaşı, ‘’Bütün mesele çok istemekte yatıyor. İstenilirse ve azmedilirse yapılmayacak bir iş değil. Ney üflemek için gelen kursiyerler 3-4 saat içerisinde üfleyeme başlıyorlar’’ dedi.

TURİSTLER TERCİH EDİYOR

Neylerin boylarına göre akortlarının değiştiğini vurgulayan Odabaşı, fiyatlarının ise 100 lira ile 300 lira arasında olduğunu söyledi. Odabaşı, \'\'Ama başka illerde bunun 2-3 katına fahiş fiyatlarla satılıyor. Mevlana Müzesi için Konya’yı ziyarete gelen yabancı turistler \'ney\', sesinin insana farklı bir duygu hissettirdiği için buraya gelip yakından inceliyor. Genellikle Amerika, Almayan ve Fransa\'dan gelen turistler ise daha fazla ilgi gösterip satın alıyor\'\' diye konuştu.



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