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Bilim / Teknoloji

Nexus 7 kömüre döndü

Çin’de bir Nexus 7 sahibi, başına gelen oldukça beklenmedik olayı internette paylaştı

11 Kasım 2012 14:48

Google’ın küçük tablet bilgisayar piyasasına sunduğu Nexus 7, piyasanın en başarılı ürünlerinden biri olarak gösteriliyor. Ancak elektronik cihazların korkulu rüyası olan ‘aşırı ısınma’, Nexus 7’leri de es geçmedi.
 
Çin’de bir Nexus 7 sahibi, başına gelen oldukça beklenmedik olayı internette paylaştı. Adını açıklamayan Nexus 7 kullanıcısı, cihazını şarja taktıktan 3 saat sonra, Nexus 7 tabletinden dumanlar yükselmeye başladığını anlattı. Cihaz, dumanlar çıkarmaya başladıktan sonra hızla eridi. Nexus 7’nin en son hali, Çin’in Google olarak bilinen Baidu arama motorunda paylaşıldı.

Yaşanan durumun oldukça istisnai olduğu gibi, birçok faktöre de dayanabileceği ifade ediliyor. Analistler, tablet piyasasının başarılı ürünlerinden biri olan Nexus 7’nin, Çin’in elektrik şebekesi altyapısındaki düzensizlikten, üretim hatasından veya batarya arızasından yanmış olabileceğini düşünüyor.

Google’ın AsusTek Computer ile ürettiği Nexus 7, Çin’de yaşanan olay öncesinde aşırı ısınma dolayısıyla yanma veya patlama gibi bir duruma maruz kalmadı. Yeni iPad’in de piyasaya ilk sürüldüğü günlerde aşırı ısınma sorunu yaşadığı belirtilmiş, hatta çeşitli üllkelerdeki bazı kullanıcılar cihazın sıcaklığının 50 derece civarını bulduğu şikayetini iletmişti.

Çin’deki sosyal medya söylentilerine göre, Google, Nexus 7’si yanan Çinli müşterisinden özür diledi, kendisine yeni bir tablet teklif etti, hatta bir de artırılmış gerçeklik gözlüğü Google Glass gönderdi. Erimiş panel ve kömüre dönen iç donanıma ait fotoğraflar, elektronik cihazlar hakkında tüketicilerin her zaman temkinli olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

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