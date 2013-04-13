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Yaşam

Dünyanın en etkili 125 kadını arasında iki Türk var

Dünyanın En Etkili 125 Kadın listesinde Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray ile İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı da yer aldı

13 Nisan 2013 18:43

Newsweek'in açıkladığı, dünya çapında, birçok alanda ses getiren projelere imza atmış, dünyayı değiştiren, gündemi belirleyen ve hayal güçlerini harekete geçiren listede Serpil Timuray, özellikle kadının toplumdaki ve ekonomideki varlığının güçlendirilmesi adına gerçekleştirdiği projelerle yer aldı.

MoMA Küratörü Ann Temkin ve Metropolitan Sanat Müzesi Modern ve Çağdaş Sanat Bölümü Başkanı Sheena Wagstaff ile birlikte listeye giren Oya Eczacıbaşı için de "İstanbul Modern Sanat Müzesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Doğu ve Batı'nın sanatsal kesişiminde yer alıyor, çabaları ona Fransa'nın Légion d'Honneur madalyasını kazandırdı" ifadeleri kullanıldı.

Listede kimler var?

Malavi'den Mısır'a, Burma'dan Afganistan'a, Hindistan'dan ABD'ye, dünyanın dört bir yanından "etkili kadınlar"ın seçildiği listede Hillary Clinton, Christine Lagarde, Oprah Winfrey, Charlize Theron, Julia Gillard, Salma Hayek, Jennifer Lawrence, Queen Latifah, Kathryn Bigelow, Eva Longoria gibi isimler bulunuyor.

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