Newsweek de beklenti rüzgârına kapıldı; 'Kadın Başkan' kapaklı sayısını bayilere gönderdi

ABD’de seçimler öncesi anketlerin neredeyse tamamında ibre Demokratların adayı Hillary Clinton’ı gösteriyordu. Ancak ABD halkı beklentilerin dışına çıkarak tercihini Donald Trump’tan yana kullandı. Seçim öncesi beklentilerin rüzgârına kapılan haber dergisi Newsweek "Kadın Başkan" kapağıyla önceden hazırladığı sayısını ABD genelinde gazete bayilerine gönderdi. "Kadın Başkan" kapaklı Newsweek dergisi bazı bayilerde satışa bile sunuldu.

Amerikan New York Post gazetesinin haberine göre, haftalık haber dergisi Newsweek ABD başkanlık seçimleriyle ilgili iki ayrı sayı hazırladı. Bir sayıda "Kadın Başkan" kapağıyla Hillary Clinton'ın ABD'nin ilk kadın başkanı olduğu belirtiliyordu. Diğer sayı ise, düşük bir ihtimal olmasına rağmen "Başkan Trump" kapağıyla hazırlandı. Dergicilikte bu ana kadar normal bir habercilik sergileyen Newsweek önemli bir hataya imza attı. Derginin editörleri Clinton'ın seçimi kazanacağından o kadar emin olacaklar ki, sadece "Kadın Başkan" kapaklı olan sayıyı gazete bayilerine gönderdi.



"Kadın Başkan" kapaklı 120 bin dergi dağıtıldı. Ancak gazete bayilerinden dergileri satışa sunmamaları istendi. Bazı gazete bayileri ise hata yaparak 8 Kasım salı günü "Kadın Başkan" kapaklı Newsweek dergilerini satışa sundu.



Seçimi Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanması üzerine Newsweek hemen harekete geçerek, ülke genelinde dergileri toplattı ve "Başkan Trump" kapaklı dergilerin dağıtımına başladı.



Newsweek dergisini yayımlayan Topix Media CEO'su Tony Romando söz konusu hatayı, "Herkes gibi biz de hata yaptık" sözleriyle değerlendirdi.



Romando, Donald Trump kapağıyla çıkan sayılarına büyük ilgi olduğunu ve ek baskı yapacaklarını söyledi.