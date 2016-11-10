Posta özür diledi: Taşradan gelen oyları beklemeden Clinton'ı başkan ilan ettik; aşırı sürat felaket getirdi!

Posta gazetesi, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın başkan seçildiği ABD başkanlık seçimleriyle ilgili 'Clinton başkan' başlığıyla dün manşetten duyurduğu haberiyle ilgili okuyucularından özür diledi. Bir gün önceden başkanlık seçim sonuçlarını "Zafer beklendiği gibi Clinton'ın oldu" ifadeleriyle duyuran Posta, bugün özür dileyerek "Taşradan gelen oyları beklemeden Hillary Clinton'ı başkan ilan ettik. Aşırı sürat felaket getirdi" ifadesini kullandı.

Dün sabah "Clinton başkan" manşetiyle çıkan gazetenin haberinde "Hillary Clinton, Amerika’nın ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti. Aynı zamanda ilk eski başkan eşi olarak da tarihte yerini alacak. Clinton, başkan Obama’nın 8 yıldır Türkiye ve Ortadoğu’ya yönelik yürüttüğü politikayı aynen devam ettireceğini seçim öncesi açıklamıştı" dendi.

Trump'ın zafer konuşması şöyle:

Posta'nın dünkü (9 Kasım 2016) birinci sayfasında şu ifadeler yer aldı:

Anketler yanılmadı

Amerika'da Demokratların 69 yaşındaki adayı Hillary Clinton ile Cumhuriyetçilerin 70 yaşındaki adayı Donald Trump arasındaki başkanlık yarışı dün sonuçlandı. Zafer beklendiği gibi Clinton'ın oldu. 241 milyon seçmenden 129 milyonu, diğer bir deyişle; yüzde 54'ü oy kullandı.

Obama'nın izinde

Hillary Clinton, Amerika’nın ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti. Aynı zamanda ilk eski başkan eşi olarak da tarihte yerini alacak. Clinton, başkan Obama’nın 8 yıldır Türkiye ve Ortadoğu’ya yönelik yürüttüğü politikayı aynen devam ettireceğini seçim öncesi açıklamıştı.

Trump başkan oldu

ABD'deki seçim yarışını Donald Trump'ın kazanmasının ardından Posta'nın haberi 'boşa' düştü. Gazete bu sebeple okuyucularından özür dileyen bir mesaj yayımladı.

Posta gazetesinden yapılan açıklama şöyle:

Herkesten önce duymak ve duyurmak...

Her gazetecinin özlemidir bu.

Önceki gece de duygumuz da buydu.

Amerika'daki siteler, TV'ler, yorumcular, uzmanlar ve ilk açılan sandıklar...

'Anketler doğrulandı' dedik...

'Atik davranalım' dedik...

Taşradan gelen oyları beklemeden

Hillary Clinton'ı başkan ilan ettik.

Aşırı sürat felaket getirdi.

Posta'ya yakışmayan bir hata yaptık.

Posta tarihinde ilk ve son bu!!!

Siz okurlarımızdan bizi affetmenizi rica ediyoruz.