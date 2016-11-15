Newroz TV yayına yeniden başlıyor

Paris Ticaret Mahkemesi, Fransız uydu şirketi Eutelsat tarafından sinyali kesilen Newroz TV’nin yayınlarının yeniden başlatılmasına karar verdi. Kararın Mednûçe TV için emsal olması bekleniyor.

Duvar'ın ANF’den aktardığına göre mahkeme Eutelsat’ın bu karardan itibaren yayının başlatılmasını geciktirdiği her gün için 10 bin Euro tazminat kararı aldı.

Paris Ticaret Mahkemesi, Eutelsat’ın yayın durdurma kararının “yasadışı” olduğuna hükmetti ve bu kararın İsveç’in radyo televizyon kurumuna ait olduğunun altını çizdi.

Ne olmuştu?

Newroz TV’nin yayınları 11 Ekim’de Eutelsat tarafından Türkiye’nin talebi üzerine durdurulmuştu. Eutelsat’ın Genel Direktörü, Türkiye’de birçok kanalın uydu yayınını sağladıkları ve ‘Türkiye’deki makamlarla işbirliği yapmak zorunda oldukları’ için Med Nûçe’nin yayınını RTÜK talebiyle durdurma kararı aldıklarını söylemişti.