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İmralı Heyeti'nden Newroz öncesi Öcalan ziyareti

İmralı Heyeti, PKK lideri Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya gitti

19 Mart 2015 13:27

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Hatip Dicle ile Özgür Kadın Kongresi -Kongreya Jinen Azad (KJA) üyesi Ceylan Bağrıyanık’tan oluşan heyet, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na hareket etti.

Görüşmede Newroz için bir mektup kaleme aldığı belirtilen Öcalan’ın, hazırladığı Newroz mesajını da heyete vermesi bekleniyor.

Öcalan: Kapsamlı değerlendirme yapacağım

Heyet en son 13 Mart’ta İmralı Adası’na giderek Öcalan ile görüşmüştü.

Heyet yer alan Önder, görüşme sonrası Öcalan’ın Newroz’da kapsamlı bir değerlendirme yapacağını ve pratik adımlara dönük belirlemelerini açıklayacağını aktarmıştı.

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