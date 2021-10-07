Newcastle United, resmen Suudi Arabistan yatırım grubuna satıldı

Bu satışla Newcastle United, dünyanın en zengin kulüpleri arasına girdi. Newcastle United'ın yeni sahibi Suudi prens Mohammed bin Salman'ın İngiliz devi için gelecek sezon 1,5 milyar Euro transfer bütçesi ayırmayı planladığı iddia edildi.
Salı günü Newcastle United taraftarları arasında yapılan bir ankete göre taraftarların yüzde 93'ünün satışa destek veriyordu.
Uluslararası Af Örgütü'nden tepki
Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), Suudi Arabistan yönetiminin insan hakları sicili nedeniyle anlaşmaya tepki göstermişti.
Örgütün İngiltere'deki yöneticisi Sacha Deshmukh, anlaşma haberlerinin kamuoyunun gündemine gelmesiyle birlikte Suudi yetkililerin "korkunç insan hakları ihlallerini, futbolla temize çıkarmaya çalıştıklarını" söylerken, şu ifadeleri kullandı:
"St James' Park'ın (Newcastle United'ın stadı) Suudi mülkiyeti, futbolla ilgili olduğu kadar, Veliaht Prens Muhammed bin Salman ve hükümetinin imaj yönetimiyle de ilgili."