Newcastle United, resmen Suudi Arabistan yatırım grubuna satıldı

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Suudi Arabistan öncülüğündeki bir konsorsiyuma satıldı.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ile İngiliz iş insanı Amanda Staveley'in PCP Capital Partners şirketi ve David-Simon Reuben kardeşlerin de içinde olduğu bir konsorsiyum 300 milyon sterlin karşılığında kulübün hisselerinin yüzde 80'ini satın aldı. İngiltere Premier Ligi, satışı onayladı.